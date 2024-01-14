الأونروا الحرب الدائرة منذ 100 يوم في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة



المفوّض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قال في بيان "إنّ جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة".



ولم يفلح مجلس الأمن حتى اليوم في اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً همجياً وطاحناً تسبب باستشهاد وجرح عشرات الآلاف من أهالي القطاع، نصفهم تقريباً من النساء والأطفال.



كما أدّى القصف العشوائي الإسرائيلي والمكثّف إلى سقوط المئات من الطواقم الطبية والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإنسانية والدولية.





وحذّرت العديد من المنظمات والهيئات الدولية من استمرار الأوضاع الحالية في قطاع غزة، واصفةً ما يحدث بأنه حرب إبادة جماعية.



ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة خلّف حتى الآن أكثر من 23843 شهيداً و60317 إصابة، و7 آلاف مفقود، وفق آخر إحصائية لوزراة الصحة في غزّة.





وندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأشد العبارات امتهان "جيش" الاحتلال لكرامة جثامين 80 شهيداً فلسطينياً سلّمها مشوّهة وسرق أعضاءها.





يأتي ذلك في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين في قطاع غزة ويرتكب مجازر بحق عوائل آمنين في منازلهم، حيث ارتكب مؤخراً نحو 12 مجزرة.



وكانت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، قد ذكرت في وقت سابق أنّ الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، هي من بين أسوأ الأزمات في القرن الحادي والعشرين.



وتطرّقت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى الوضع الإنساني في غزة وحجم المآسي، قبل أيام، وقالت المنسّقة الطبية للمنظمة، جيليميت توماس، إنّ "الرعب في قطاع غزّة وصل إلى درجة لم تعد هناك كلمات لوصفه". -وكالات