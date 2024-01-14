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إصابة 5 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود مع لبنان

1/14/2024 7:33:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هيئة البث الإسرائيلية إن 5 جنود نقلوا إلى مستشفى رمبام بعد إصابتهم في اشتباك مسلح على الحدود الشمالية، فجر اليوم الأحد.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت برصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان.

في المقابل، ذكر بيان لحزب الله أنه استهدف بالصواريخ مرابض مدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر، وحقق إصابات مباشرة. (الجزيرة نت)

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