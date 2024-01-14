صحة غزة تعلن الحصيلة الجديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

صحة غزة تعلن الحصيلة الجديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي
التاريخ
1/14/2024 7:33:18 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال
الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.
كما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان
الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا.
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