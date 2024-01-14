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صحة غزة تعلن الحصيلة الجديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

1/14/2024 7:33:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا.

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