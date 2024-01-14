في ليلة باردة.. أطعمة تساعدك على نوم دافئ

MENAFN - Alghad Newspaper)وكشف الخبراء أن الأطعمة مثل سمك السلمون والحليب الدافئ والثوم وغيرها، يمكن أن تساعدك على الشعور بالدفئ عند الخلود للنوم.



وقالت خبيرة النوم ريبيكا سوين: "قد يكون من الصعب الحصول على نوم جيد أثناء الليل في برد الشتاء، لذا فإننا لا نزال نبحث عن طرق للحصول على الدفء على الفور والنوم بشكل أسرع".



9 أطعمة ستبقيك دافئا وتنام بشكل أسرع:



سمك السالمون

من المعروف أن سمك السلمون يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 والتي يمكن أن تساعد في دعم الدورة الدموية وتوفير الدفء.



الخضروات الجذرية

يعد الجزر والبطاطس والبقدونس من الخضروات الجذرية التي تساعد على الاحتفاظ بحرارة الجسم جيدة قبل النوم.

الموز

الموز مليء بالفيتامينات والمواد المغذية التي تساعدك على الاسترخاء ويمكنك الاستفادة منه قبل التوجه إلى النوم.

كما أنه يحتوي على المغنزيوم الذي يمكن أن يعمل كمرخي طبيعي للعضلات.



حليب دافئ

كوب دافئ من الحليب قبل النوم يساعدك على الاسترخاء والنوم بسرعة.



شاي الأعشاب

يعد النعناع والكركديه والمريمية من الخيارات القابلة للتطبيق التي ستوفر الدفء المريح قبل الدخول إلى السرير.



الشوفان

في حين أن الشوفان مصدر كبير للألياف ومفيد لمشاكل الجهاز الهضمي، إلا أنه يمكن أن يساعدك أيضا على الاسترخاء والحصول على نوم جيد ليلا.



اللوز

اللوز هو مثال جيد للحصول على الدهون الصحية في نظامك الغذائي، ويمكن أن يساعدك على الاحتفاظ بحرارة الجسم.