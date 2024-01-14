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5.4 % ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال 11 شهرا

1/14/2024 7:33:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة عن الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، حيث بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 8.7 مليون م2، مقارنة مع 8.26 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 5.4%.

كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 22,552 رخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023 مقارنة مع 23,662 رخصة خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بانخفاضٍ نسبته 4.7%.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 7.2 مليون م2 خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، مقارنة مع نحو 6.9 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 4.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.5مليون م2، مقارنة مع نحو1.4 مليون م2 خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة نسبتها 7.1%. وقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 82.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة و17.2% للأغراض غير السكنية .

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، بانخفاض نسبته 0.2% خلال الفترة ذاتها من عام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.3%، بزيادة نسبتها 2% عن الفترة نفسها من عام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7%، بانخفاض نسبته 4.4% عن الفترة ذاتها من العام 2022.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.8%، وبمساحة مقدارها 1.04 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1%، وبمساحة مقدارها 0.287 م2 لكل فرد.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.8%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.7 مليون م2، مقابل نحو 5.2 مليون م2 خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة نسبتها 8.1%.

أما على مستوى شهر تشرين الأول لعام 2023، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2,017 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة نحو 761.1 ألف م2 مقارنة مع نحو 804.8 ألف م2 خلال الشهر نفسه من عام 2022، بانخفاض نسبته 5.3%.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

يذكر أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

MENAFN14012024000072011014ID1107718938

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