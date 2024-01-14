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بنزيما يفقد شارة القيادة بعد تغيبه عن تدريبات فريقه

1/14/2024 7:33:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتسارع الأحداث بشكل لافت، في قضية الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، بعد عدم عودته من الإجازة حتى الآن، وتغيبه عن تدريبات فريقه التي انطلقت الجمعة الماضي في جدة.

وأكد مصدر في اتحاد جدة لموقع "كووورة"، اليوم الأحد، أن بنزيما أخطر إدارة العميد بأنه سيلتحق مباشرة بمعسكر دبي، الذي ينطلق اليوم الأحد، وهو ما وافق عليه النادي.

إلا أن المصدر أوضح أن المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أخبر الإدارة بأنه يرفض وجود تمييز بين اللاعبين، وأنه كان يجب على بنزيما التواجد في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، خصوصا أنه لم يقدم أي عذر يوضح فيه سبب تأخر عودته.

ونوه "جاياردو اتخذ قرارا بتجريد بنزيما من شارة القيادة، وطالب الإدارة بتقديم رؤية واضحة حول مستقبل اللاعب مع الفريق".

وزعمت تقارير سابقة أن الفرنسي طلب الرحيل عن الاتحاد بعد سلسلة من النتائج السلبية مؤخرا.

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