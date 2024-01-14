الشخاترة أميناً عاماً بوزارة التربية

الشخاترة أميناً عاماً بوزارة التربية
التاريخ
1/14/2024 7:32:21 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، تعيين سحر الشخاترة أميناً عاماً للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم.
ويذكر أن الشخاترة كانت عملت مديرة للتعليم الخاص في الوزارة بعد أن تنقلت في عدة وظائف إدارية.
MENAFN14012024000151011027ID1107718934
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.