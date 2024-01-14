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الشخاترة أميناً عاماً بوزارة التربية

1/14/2024 7:32:21 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، تعيين سحر الشخاترة أميناً عاماً للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم.

ويذكر أن الشخاترة كانت عملت مديرة للتعليم الخاص في الوزارة بعد أن تنقلت في عدة وظائف إدارية.

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