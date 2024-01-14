كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور .. 22 يفوز بـرمز القرموشة - فرخ



اقتنص الطير "22" لغانم علي بن حموده لقب شوط الرمز للقرموشة -فرخ فئة العامة ملاك في افتتاح منافسات اليوم الثالث لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي انطلقت قبل يومين وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، واحتل "غند" لسعيد عبد الله حليس الفلاسي المركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث "تغرودة" لعبد العزيز عبد الله سعيد الكندي.

وأسفرت منافسات شوط التلواح الأول للقرموشة – فرخ فئة العامة ملاك عن تحليق " جي1" لعمران فالح محمد النعيمي بالمركز الأول، فيما حل ثانياً "غارة" لمحمد مبارك محمد الهاجري، وجاء في المركز الثالث "جي 45" لراشد عبد الله المري، وفي شوط التلواح الثاني للقرموشة – فرخ للعامة ملاك كان اللقب من نصيب "جي 47" لنهيان عبد الله حمد المري، واحتل المركز الثاني "277" لأحمد صغير الكتبي وجاء ثالثاً " جا 8" لعلي عبد الله حمد المري.

وحلق "جي 7" لراشد عبد الله حمد المري بلقب شوط التلواح الأول للقرموشة – جرناس للعامة ملاك، وحل ثانياً "جا2" لحمد عبد الله حليس الفلاسي، وفي المركز الثالث جاء "فبركه" لحمد عبد الله حليس الفلاسي أيضاً.

واختتم " غيبهان" لسعيد عبد الله حليس الفلاسي منافسات اليوم الثالث بالتتويج بلقب شوط التلواح الثاني للقرموشة – جرناس للعامة ملاك، واحتل المركز الثاني "قمرا" لناصر بطحان سلطان المنصوري، وجاء ثالثاً "053" لمبارك مطر بن هواش الخييلي.

وتختتم غدا "الإثنين" منافسات فئة العامة ملاك بإقامة خمسة أشواط تبدأ بشوط الرمز للجير بيور- فرخ يعقبه شوطي التلواح الأول والثاني للفئة نفسها، فيما تختتم منافسات اليوم الرابع بشوطي التلواح للجير بيور – جرناس.

وانطقت منافسات النسخة الحادية عشرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة الجمعة الماضي وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 600 صقار و3200 صقر من مختلف أنحاء الدولة وتتضمن 100 شوط أبرزها أشواط أصحاب السمو الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح فضلاً عن أشواط دول مجلس التعاون الخليجي.

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