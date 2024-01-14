كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً غير محدد

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا الأحد، بحسب الجيش الكوري الجنوبي، بعد أيام على إجراء بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية قرب حدودها البحرية التي يسودها توتر مع جارتها الجنوبية.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سول في بيان إن "كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق قرابة الساعة 14,55 (05,00 ت غ)"، في إشارة إلى البحر المعروف أيضا ببحر اليابان.

وقطع الصاروخ مسافة ألف كلم بحسب المصدر مضيفا أن السلطات في سول وواشنطن وطوكيو تقوم بتحليل المعطيات.

وأكدت رئاسة الأركان في سول أنها "تدين بشدة عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة من جانب كوريا الشمالية باعتبارها استفزازا واضحا يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

من جانبها أكدت قوة خفر السواحل اليابانية أن "جسما، قد يكون صاروخا بالستيا، أطلق من كوريا الشمالية"، مشيرة إلى معلومات من وزارة الدفاع اليابانية وداعية السفن إلى الاحتراس.

تعود آخر تجربة صاروخية لكوريا الشمالية إلى 18 ديسمبر الماضي عندما أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات من طراز هواسونغ-18 يعمل بالوقود الصلب، باتجاه بحر الشرق.

وتأتي التجربة بعد أيام على إجراء كوريا الشمالية تمارين بالذخيرة الحية قلما تحدث قرب الحدود البحرية مع جارتها الجنوبية، ما استدعى مناورات مضادة وأوامر إخلاء لعدد من الجزر الكورية الجنوبية الحدودية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن سول هي "العدو الرئيسي" لبيونغ يانغ، محذرا من أنه لن يتردد في "إبادة" كوريا الجنوبية وذلك خلال جولة له على مصانع كبرى للأسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء عن كيم قوله "حان الوقت التاريخي أخيرا كي نعرّف الكيان المسمى جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) كدولة أكثر عدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".

ورأى محللون حينها أن تغير النبرة ينطوي على أهمية، قاصدين بذلك تحولا في نهج بيونغ يانغ تجاه سول إلى "أسلوب متشدد جدا".

علاقات في أدنى مستوياتها

العلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها منذ عقود، بعد أن كرّس كيم الوضع الدائم لبلاده كقوة نووية في الدستور، وأجرى اختبارات إطلاق لعدد من الصواريخ البالستية المتطورة العابرة للقارات.

العام الماضي وضعت بيونغ يانغ بنجاح قمرا للاستطلاعات في مداره، بمساعدة روسية كما تقول سول، مقابل إمدادات أسلحة لحرب موسكو في أوكرانيا.

وتلقت العلاقات بين الحليفين التقليديين روسيا دفعة مؤخرا بزيارة نادرة في سبتمبر لكيم إلى الخارج للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقصى الشرق الروسي.

كما زار مسؤولون روس كبار من بينهم وزيرا الدفاع والخارجية، كوريا الشمالية العام الماضي. وأثارت الزيارات المتبادلة قلقا لدى حلفاء كييف إزاء احتمال إبرام صفقة أسلحة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد إن وزير خارجية بيونغ يانغ سيزور روسيا هذا الأسبوع.





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