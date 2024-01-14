الألماني بارسكوف بطل دولية الفجيرة لتنس الشباب



اختتمت في نادي الفجيرة للتنس منافسات بطولة الفجيرة الدولية للشباب للتنس، أول من أمس، بتنظيم اتحاد الإمارات للتنس وإشراف الاتحاد الدولي، واستضافها نادي الفجيرة للتنس بمشاركة 114 لاعباً ولاعبة من 48 دولة، وأسفرت النتائج عن فوز اللاعب الألماني بارسكوف بالمركز الأول لفئة الشباب بعد فوزه على المكسيكي ريوز تيرادو (7-5) و(6-2)، بينما فازت الصينية جين شو بالمركز الأول في فئة الشابات بعد فوزها في النهائي على

الروسية ايفريموفا (6-4) و(6-2)، وفاز الثنائي الفرنسي بريتين تيميو ومواطنه ليفيت نوفكيرجكا بالمركز الأول في فئة زوجي الشباب بعد فوزهما على الثنائي التشيكي جودورا والمكسيكي تيرادو (7-6) و(7-5)، بينما فاز في فئة الزوجي للشابات الروسيتان كايبارا ديانا ومواطنتها سنغريفا انا، بعد تغلبهن في النهائي على التايوانية ليا والصينية جين شو (6-2) و(6-1).

من جانبه، وصف عبد الغفور بهروزيان البطولة أنها ظهرت بشكل مميز بفضل جهود اتحاد الإمارات للتنس وإدارة النادي، موضحاً أنها إحدى أفضل البطولات التي استضافها النادي بسبب مشاركة لاعبين بتصنيفات دولية عالية تمكنوا من مستوى فني مميز، كما قدم بهروزيان شكره وتقديره لاتحاد الإمارات للتنس للجهود التي بذلها خصوصاً مع مشاركة لاعبين من 48 دولة في رقم قياسي غير مسبوق، مثمناً المستويات الفنية المميزة التي قدموها خلال المنافسات، مؤكداً أن الفجيرة تحرص دائماً على تحقيق أعلى درجات النجاح عند استضافتها وتنظيمها للبطولات، وأقيمت المباريات النهائية بحضور مديرة النادي هانية ريكي والتي عبرت عن سعادتها لنجاح البطولة في كل الجوانب.

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