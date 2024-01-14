استضافها نادي دبي للبولو والفروسية،..«بن دري» بطل كأس إعمار للبولو 2024

توج فريق بن دري بطلاً لبطولة بطولة «كأس إعمار للبولو 2024»، والتي استضافها نادي دبي للبولو والفروسية، بفوز مثير على فريق بنجاش بنتيجة ثمانية أهداف ونصف مقابل ثمانية أهداف لفريق بنجاش الوصيف، وحل فريق أبوظبي ثالثاً بختام البطولة، التي شهدت مشاركة 5 فرق، معظم عناصرها من المواطنين، إلى جانب اللاعبين العرب والمحترفين، الذين مثلوا فرق الإمارات للبولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق بن دري، بقيادة الأخوين راشد ومحمد بن دري، ومعهما ماركوس سولاري واستيبان بانيلو، وفريق أبوظبي للبولو، بقيادة فارس اليبهوني، وفريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، وفريق لامار، بقيادة ريان العجاجي ومعه خالد العمران، وتنافسوا للفوز بكأس النسخة الرابعة للبطولة، وبجوائزها البالغة 120 ألف درهم إماراتي.

فوز

نجح فريق بن دري في إنهاء المباراة الختامية لصالحه بفارق نصف جول، وفي تصنيف رياضة البولو، بختام المباراة المثيرة، والتي حبست أنفاس الجميع، وخاصة في شوطها الرابع، والذي انطلق بنتيجة ثمانية أهداف ونصف لفريق بن دري مقابل ثلاث أهداف لفريق بنجاش، والذي شهد طفرة ملحوظة لفريق بنجاش، محاولاً قلب موازين المباراة، والسيطرة لفريق بن دري على مجريات الأشواط الثلاثة الأولى، ولم يسعفه الوقت ليحسم فريق بن دري المباراة لصالحه، ويفوز بكأس البطولة.

تتويج

عقب ختام الحدث الرياضي، قام كل من: أحمد سعيد الفلاسي الرئيس التجاري في إعمار العقارية، وليزا ماثيوز المديرة العامة للنادي، بتتويج الفائزين، وتكريم المميزين، حيث تم تتويج فريق بن دري بكأس البطولة، والكؤوس والهدايا التذكارية، إلى جانب مبلغ 80 ألف درهم إماراتي مخصص للفريق البطل، وحصل فريق بنجاش الوصيف على 40 ألف درهم، والهدايا التذكارية لفريق أبوظبي الثالث، عقب فوزه في ختام الدورة الثلاثية بين الفرق الثلاثة المتعادلة على المركز الثالث، والتي أسفرت عن فوز فريق لامار رابعاً، والإمارات خامساً، وطال التكريم فريق «بانثرز» الفائز بمباراة الناشئين.

علاقة وثيقة

من جهته، أشاد أحمد سعد الفلاسي الرئيس التجاري في إعمار العقارية، بالنجاح الكبير الذي رافق جميع فعاليات البطولة، والتي تحرص إعمار العقارية على إقامتها سنوياً بنادي دبي للبولو والفروسية، وأوضح أن الأجندة السنوية للشركة مليئة بالأحداث الرياضية بمختلف مواقعها، وأكد على عمق العلاقة الوثيقة بين إعمار والرياضة بشكل خاص، وتحرص على وجودها في معظم المحافل وكبريات البطولات الرياضية المحلية والخارجية، وخاصة برياضة الفروسية.

تهنئة

بدورها، قالت ليزا ماثيوز المديرة العامة للنادي «فخورون للغاية بدعمنا لهذه البطولة المرموقة، حيث كان من الرائع استضافة مثل هذه الفرق الموهوبة، ومشاهدة المستوى الاستثنائي لرياضة البولو، الذي تم تقديمه في البطولة، وأوجه التهنئة لفريق «بن دري» على أدائهم المتميز وفوزهم بالكأس، كما نعرب عن امتناننا لكافة شركائنا ومجتمع البولو وجمهور اللعبة».

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