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أونروا مكذّبة الرواية الإسرائيلية: مصر لم تغلق معبر رفح أبداً

1/14/2024 7:32:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أن الجانب المصري لم يغلق معبر رفح أبدًا، مكذبًا الرواية الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأحد عن لازاريني قوله، لدى مغادرته مطار العريش الدولي متوجهًا إلى مدينة رفح، حيث يعبر منها إلى مدينة غزة لرؤية الأوضاع على الأرض، إن آلة القتل الإسرائيلية لم تميز ولم تستثن البشر أو الحجر أو حتى الحيوان، مؤكداً أن الجميع عرضة لهذه المجازر، وأنه ذاهب إلى غزة لرؤية الأوضاع على الأرض.

وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لأهالي القطاع، مؤكدا أن الحرب في قطاع غزة جريمة إنسانية.

وأدان لازاريني استهداف الاحتلال للمدنيين في القطاع، مشددًا على أن الجانب المصري لم يغلق المعبر أبدًا.


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