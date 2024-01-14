مسلسل حالة خاصة نجاح كبير في الدمج بين 3 مسلسلات من 3 دول

أثار مسلسل حالة خاصة المصري العديد من ردود الأفعال الإيجابية والانتقادية، بعد عرض حلقاته الأولى على منصة «واتش إت»، حيث أبدى كثيرون إعجابهم بأداء أبطال العرض، بينما اعتبر البعض أن اقتباس قصة وأحدث المسلسل من دراما أجنبية إفلاساً في تأليف القصص من الواقع المصري.

ويقوم العرض الدرامي، الذي أعده وألفه مهاب طارق على شخصية نديم الشاب الذي يعاني من حالة توحد، ولديه قدرات خاصة في التحليل وبحث القضايا وثغراتها، ليلتحق بمكتب المحاماة الخاص «أماني»، التي تقوم بدورها الفنانة غادة عادل، ليحقق العديد من النجاحات في القضايا الصعبة، ويفكك الجرائم المعقدة لإظهار براءة موكلي المكتب.

والمسلسل بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى، بعدما قام بالعديد من الأدوار المساعدة من قبل، إضافة إلى غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.

وجاءت ردود الأفعال الإيجابية بسبب إتقان طه الدسوقي للدور، وقيامه بحركات وتصرفات مدروسة نفسياً لبعض من حالات التوحد «أوتيزم»، وأيضا لاحتواء المسلسل على العديد من المشاهد المؤثرة والمثيرة أحياناً، بينما توجهت الانتقادات للمسلسل باعتباره مأخوذاً عن المسلسل الكوري «Extraordinary Attorney Woo»، في حين أن المسلسل على الأغلب خلط بين مسلسلين ودمجهما وقام بتمصيرهما، وهما النسخة التركية من مسلسل «الطبيب المعجزة»، الذي يحمل جوانب عاطفية أكثر من النسخة الأمريكية من المسلسل نفسه، والذان كان بطليهما يعانيان من التوحد ولكنهما يعملان في مهنة الطب، بينما المسلسل الآخر المدموج فيه هو المسلسل الأمريكي «How to get away with murder» (كيف تنجو من جريمة قتل)، وهو الذي استقى منه مؤلف العمل المصري العديد من القصص والمواقف، والجو العام للقضايا وحكايات المرافعات، حتى أنه أخذ منه عبارة الـ«كول سنتر»، التي ترددها بطلة العمل الأصلي عن الجواسيس الذين تجندهم لجلب المعلومات لها عن موكلينها، وربما يكون المسلسل دمج للثلاثة معاً.

وبعيداً عن انتقادات الاقتباس للمؤلف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، فالمسلسل يتكون من 10 حلقات، ويعرض منه حلقتان أسبوعياً، ووصل إلى أسبوعه الثاني، حيث يتبقى منه 6 حلقات.



