الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان غزة الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه

طلب الجيش الاسرائيلي من سكان قطاع غزة، اليوم الاحد، الانتقال من شمال القطاع المحاصر إلى جنوبه، منوها إلى إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، وتحويله إلى طريق آخر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليفتنانت كولونيل، أفيخاي ادرعي، في منشور على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يا سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، مضيفا: "تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر)".

وأوضح ادرعي في المنشور الذي تم بثه باللغة العربية، أن الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) "سيكون مفتوحا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيا على الأقدام أو على متن السيارات بين الساعات 09.00 صباحا (07.00 بتوقيت غرينتش) و16.00 عصرا".

وأضاف: "كما سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الإداري في رفح، اعتبارا من الساعة 10.00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود".





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز