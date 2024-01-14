Sunday, 14 January 2024 04:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الميثاق الوطني من معان يوافق على 516 طلب انتساب جديد

1/14/2024 7:31:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الميثاق الوطني يفتتح مقره في محافظة معان ويعقد لقاء استقطابيا

أمين عام الميثاق الوطني: لا نعتقد أن الأحداث الجارية ستؤثر على مجريات الانتخابات النيابية القادمة

أمين عام الميثاق الوطني: سنستعد للاستحقاق الدستوري وستكون سنة مليئة بالإنجازات


افتتح أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني الفرع 14 لحزب الميثاق الوطني يوم أمس السبت في محافظة معان، وعقد لقاء استقطابيا بدعوة من مساعد الأمين العام لشؤون العمل والعمال خالد الفناطسة، وأكد سياسة الحزب في التوسع بفتح المكاتب في كل المحافظات حتى يتسنى لكافة منتسبيه ممارسة نشاطاتهم من خلال اللجان المختلفة.

ولفت خلال رعايته حفل افتتاح مقر الحزب في محافظة معان بحضور أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الحزب بالمحافظة إلى التركيز على الثوابت الوطنية والحفاظ على مكتسبات الوطن والوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يقوم بدور الأردن الفاعل بدعم القضية الفلسطينية ووقف الحرب على غزة.

وقال الدكتور محمد المومني بخصوص موعد الانتخابات النيابية هذا العام: لا أعتقد أن الأحداث الجارية ستؤثر على مجريات الانتخابات القادمة.

وأشار أمين عام الحزب الدكتور محمد المومني إلى أهمية معان عاصمة الأردن الأولى في إعداد وتنشئة الأجيال الواعية لوطنها والمشاركة في العملية السياسية الحزبية، ويأتي ذلك من خلال انتساب أكثر من 516 منتسبا جديدا للحزب بينهم 150 سيدة من سيدات معان النشميات.

من جانبه، أكد مساعد الأمين العام لشؤون العمل والعمال خالد الفناطسة أننا نسير خلف قيادتنا الهاشمية وعلينا تفعيل العمل الحزبي والمشاركة الفاعلة، وأن حزب الميثاق الوطني أعد استراتيجية تعتمد نهج التشاور مع كافة قواعده الشعبية مصدر فخره واعتزازه في إعداد الخطط والبرامج التي تخدم المجتمعات المحلية لترك الأثر الإيجابي المنعكس على كافة المواطنين.

ووجهت عضو الميثاق الوطني النائب عائشة الحسنات في كلمتها رسالة إلى سيدات معان وإلى الشابات والشباب بشكل خاص بالانتساب للأحزاب فهذه فرصة حقيقية لأبنائنا الشباب للانخراط بالعمل السياسي والضمانة جلالة الملك؛ لذا علينا أن نعمل بشكل جماعي للارتقاء بوطننا الذي يستحق وينتظر منا الكثير والوطن لا يكون قوياً إلا بشبابه.

هذا وقدم عضو الميثاق الوطني الشاب إبراهيم العواملة كلمة قال فيها إننا في كافة محافظات وبوادي ومخيمات الوطن نسيج واحد وشرف كبير لي الوقوف بينكم في معان العز والفخر أن المستقبل سيبنى بشكل مختلف فالعالم كله يتغير وعالم الغد سيبنى على التكتلات السياسية القائمة على أفكار الشباب المثقف الطموح؛ لذلك المعضلات التي نعاني منها في الأردن لن تحل عقدتها إلا بالتوجيه الجماعي وبصراع الفكرة والبرنامج، والفرصة اليوم متاحة أمامنا جميعا للعمل.

ويذكر أن الميثاق الوطني افتتح 14 فرعا له في المحافظات ومستمر بفتح فروعه لإبقاء تواصله المستمر مع قواعده الشعبية في كافة محافظات المملكة.

MENAFN14012024000072011014ID1107718922

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث