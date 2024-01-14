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ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك سلمان بتبوك

1/14/2024 7:22:30 AM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (25) متنًا من الإبل، في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك.
وأكدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ٍ لكل رأس. ‏
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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