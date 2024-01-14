التضامن للتمويل تجدد تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 195 مليون جنيه من QNB

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، العاملة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عن الاتفاق مع QNB الأهلي على تجديد تسهيل ائتماني بقيمة 195 مليون جنيه، وذلك بهدف التوسع في تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر بإعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك ، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الحرص على مواكبة خطط واستراتيجيات البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في خلق فرص العمل والقضاء على البطالة، الأمر الذي ينعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الاتفاق مع بنك QNB الأهلي سوف يساهم في توفير آليات تمويل تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لأكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر ، بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن.

وأضافت أن تجديد الاتفاق مع البنك يأتي في إطار علاقة التعاون المثمرة والممتدة بين الجانبين علي مدار 16 عامًا، والتي شهدت العديد من الإنجازات على كافة المستويات، من أجل دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع مظلة الشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي إن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من دور البنك في دعم هذا القطاع الحيوي ، وتمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً ودمجها في منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، وتماشياً مع استراتيجيته التوسعية في السوق المصرية التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

وقالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن التسهيل الائتماني سوف يدعم استراتيجية المؤسسة الراسخة والمرتكزة على تقديم التمويلات بسهولة ويسر للسيدات، وكذلك الوصول إلى مختلف الفئات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع وتطوير المشروعات.

وأوضحت أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تقوم بإعادة توجيه التمويلات البنكية، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، من خلال تقديم حزمة من البرامج التمويلية المبتكرة التي تناسب احتياجات جميع الفئات، وهي“التمويل الجماعي والتمويل الفردي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة”، بجانب الحلول والخدمات غير المالية.

وأشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر إلى أن المؤسسة لديها تاريخ ائتماني قوي، وتسعى دائمًا إلى تنويع مصادر التمويل، حيث تتعاون حاليًا مع 8 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا قدرة المؤسسة على مواصلة الأداء المتميز، وتحقيق معدلات نمو قوية في أرصدة التمويل وقاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة، لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.