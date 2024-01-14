التضامن للتمويل تجدد تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 195 مليون جنيه من QNB

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، العاملة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عن الاتفاق مع QNB الأهلي على تجديد تسهيل ائتماني بقيمة 195 مليون جنيه، وذلك بهدف التوسع في تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر بإعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي.
وأكد الجانبان، في بيان مشترك ، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الحرص على مواكبة خطط واستراتيجيات البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في خلق فرص العمل والقضاء على البطالة، الأمر الذي ينعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
موضوعات متعلقة
أرباح“الإسكندرية للأدوية” تقفز 97% خلال 5 أشهر “فوربس Under30” تبحث تأثير التكنولوجيا على فرص العمل “فاليو” و”كاف” و”EFG Hermes ONE” يناقشون تحفيز الاستثمار في الأنشطة المالية
وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الاتفاق مع بنك QNB الأهلي سوف يساهم في توفير آليات تمويل تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لأكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر ، بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن.
وأضافت أن تجديد الاتفاق مع البنك يأتي في إطار علاقة التعاون المثمرة والممتدة بين الجانبين علي مدار 16 عامًا، والتي شهدت العديد من الإنجازات على كافة المستويات، من أجل دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع مظلة الشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي إن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من دور البنك في دعم هذا القطاع الحيوي ، وتمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً ودمجها في منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، وتماشياً مع استراتيجيته التوسعية في السوق المصرية التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.
وقالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن التسهيل الائتماني سوف يدعم استراتيجية المؤسسة الراسخة والمرتكزة على تقديم التمويلات بسهولة ويسر للسيدات، وكذلك الوصول إلى مختلف الفئات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع وتطوير المشروعات.
وأوضحت أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تقوم بإعادة توجيه التمويلات البنكية، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، من خلال تقديم حزمة من البرامج التمويلية المبتكرة التي تناسب احتياجات جميع الفئات، وهي“التمويل الجماعي والتمويل الفردي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة”، بجانب الحلول والخدمات غير المالية.
وأشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر إلى أن المؤسسة لديها تاريخ ائتماني قوي، وتسعى دائمًا إلى تنويع مصادر التمويل، حيث تتعاون حاليًا مع 8 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا قدرة المؤسسة على مواصلة الأداء المتميز، وتحقيق معدلات نمو قوية في أرصدة التمويل وقاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة، لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
MENAFN14012024000202011048ID1107718904
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.