فيليب موريس - مصر تطلق حملة لتنظيف مياه النيل من المخلفات

MENAFN - Al-Borsa News) نظمت شركة“فيليب موريس – مصر”، الرائدة فى، والمنتجات البديلة الخالية من الدخان، فعالية كبرى ضمن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة بإطلاق حملة لتنظيف مياه نهر النيل من المخلفات، وذلك بمشاركة عدد من موظفى وقيادات الشركة، بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث وتعزيز أهداف الاستدامة البيئية.

وأكد على نفزات كرمان، المدير العام لشركة“فيليب موريس – مصر والمشرق العربى”، حرص الشركة على الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية عبر ممارسة أدوار وأنشطة تخدم احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن الشركة تحرص سنويًا على تنظيم الفعاليات التى تهدف إلى تعزيز الوعى البيئى كجزء من استراتيجية عمل الشركة القائمة على تنفيذ وترسيخ معايير الاستدامة.

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وأضاف“كرمان”: تضمنت الفعالية العديد من الأنشطة لجمع المخلفات من النيل، والتوعية بالأساليب السليمة للتخلص الآمن منها، مؤكدًا أن تلك الخطوة تستهدف نشر الوعى بالآثار السلبية لتلوث المياه، وما يشكله ذلك من أضرار بالغة على الكائنات البحرية وصحة الإنسان، الأمر الذى يتفق مع توجه الشركة نحو تنفيذ استراتيجية متكاملة للحد من المخاطر، لدعم استراتيجيتها الرامية إلى خلق مستقبل خالٍ من الدخان، من خلال طرح منتجات بديلة تعد خيارًا أفضل للمدخنين البالغين مقارنةً بالسيجارة التقليدية، بالإضافة إلى نهج الشركة فى التخلص الآمن من النفايات الصلبة فى جميع عملياتها التصنيعية.

وقد حصلت الشركة مؤخراً على مرتبة متقدمة فى مؤشر“داو جونز” العالمى للاستدامة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها، والذى يعد أقدم المؤشرات التى تقيم أداء الشركات الأكثر نجاحًا فى العالم استنادًا إلى معايير الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

يذكر أن شركة فيليب موريس إنترناشيونال، قد حققت نجاحات كبرى فى مجال الحفاظ على البيئة خلال عام 2022، بعد حصولها على تصنيف العلامة الكاملة ((Triple A)) من منظمة CDP العالمية، وهى أحد أهم المنظمات العالمية غير الهادفة للربح والمتخصصة فى تقييم جهود الشركات والمؤسسات الكبرى فى مجال الحفاظ على البيئة، كما يعد تصنيف Triple A الأعلى عالميًا من بين جداول تصنيف الشركات فى هذا المجال، وذلك عن أدائها فى معالجة التغيرات المناخية وحماية الغابات والأمن المائى، بما يؤكد على التزام الشركة بالريادة البيئية العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة“فيليب موريس إنترناشيونال” قد عززت نهجها نحو الاستدامة البيئية فى عام 2019، حينما أعلنت عن خطط لجعل جميع مصانعها خالية من الكربون بحلول عام 2030، والاعتماد على المصادر المتجددة فى إنتاج الكهرباء اللازمة لعملياتها التصنيعية، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى السنوات الأخيرة لتحقيق تلك الأهداف، بما فى ذلك تركيب توربينات الرياح، والألواح الشمسية، ومواقف السيارات مع محطات شحن للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة توعوية بضرورة تجنب السلوكيات السلبية الخاصة بالتخلص غير الصحيح من السجائر لما يشكله من أثر ضار بالنسبة للبيئة.