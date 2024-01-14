سياسة محاصرة الجريمة تهدد جوازات السفر الذهبية بدول الكاريبي

MENAFN - Al-Borsa News) في الجنة الاستوائية سانت كيتس ونيفيس، لا يعتمد الاقتصاد بالدرجة الأولى على الدعم الذي يوفره زوار الشواطئ الذهبية والنقية، بل على أولئك الذين يشترون جوازات السفر الزرقاء الداكنة.

يمكن للأجانب الحصول على الجنسية في بعض دول الكاريبي التي تقدم إعفاءات ضريبية وإمكانية السفر من دون تأشيرة إلى أوروبا، مقابل ما يقل عن 100 ألف دولار. وفي جزيرة سانت كيتس، كان يُنتظر أن يدر برنامج“جواز السفر الذهبي” نحو 192 مليون دولار، أو 51% من إيرادات البلاد، في عام 2023.

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لهذا السبب يحث رئيس الوزراء تيرانس درو سكان البلاد على دعم هذا القطاع الرائد، الذي يتعرض للخطر إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد السفر بالنسبة إلى البلدان التي تبيع جنسيتها.

في خطاب الميزانية السنوية الذي ألقاه الشهر الماضي، قال درو:“إن ازدهار اقتصادنا الوطني يعتمد بالدرجة الأولى على قوة برنامجنا للحصول على جنسية عن طريق الاستثمار، ويجب حماية هذا البرنامج مهما كان الثمن”.

وتدر برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار (citizenship-by-investment) أو ما يُعرف اختصاراً بـ(CBI)، ما يتجاوز 579 مليون دولار سنوياً في سانت كيتس وأربع دول كاريبية أخرى، هي الدومينيكان وسانت لوسيا وغرينادا وأنتيغوا وبربودا.

في سانت لوسيا وأنتيغوا، تصل تكلفة جواز السفر إلى 100 ألف دولار، بينما تُعتبر وثيقة سفر سانت كيتس هي الأعلى سعراً، حيث يبلغ سعرها 250 ألف دولار.

عمليات احتيال

ذكر الاتحاد الأوروبي في تقرير صدر في أكتوبر أن هذه الدول منحت الجنسية بشكل جماعي لما لا يقل عن 88 ألف شخص، نسبة كبيرة منهم من الصينيين، أو الروس أو النيجيريين أو من جنسيات أخرى يُطلب منها عادةً التقدم بطلب للحصول على تصاريح سفر.

تدفع هذه الخطوة الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إجراء تعديلات من شأنها أن تسهل تضييق الخناق على السفر من الدول التي لديها برامج الحصول على جنسية عن طريق الاستثمار. ورد في تقرير صدر مؤخراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذه البرامج قد تكون وسيلة تسمح للمجرمين“بارتكاب عمليات احتيال ضخمة وغسل أموال وفساد تصل إلى مليارات الدولارات”.

إذا نفذ الاتحاد الأوروبي تهديده،“فسيكون ذلك بمثابة تغيير فوري لقواعد اللعبة”، كما قال رافائيل سينترون، الذي تقدم شركته“ويلثي إكسبات” (Wealthy Expat) المشورة للراغبين في الحصول على جوازات سفر ثانية.

برامج منح الجنسية مقابل الاستثمار

في الدومينيكان، تمثل برامج الحصول على جنسية عن طريق الاستثمار 55% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وقد استُخدمت الأموال لبناء المطار الدولي وتجريف الأنهار. أما في غرينادا، فقد استُخدمت هذه الأموال لبناء السجون ودعم برامج الرعاية الاجتماعية. وبالنسبة إلى الدول الخمس ذات الاقتصادات الصغيرة والتي تعتمد على السياحة مع القليل من الموارد الطبيعية، فإن مثل هذه البرامج تُعد شريان الحياة الاقتصادي.

قال سينترون الذي تخلى عن الجنسية الأميركية بعد حصوله على جوازات سفر من سانت كيتس وصربيا والمكسيك:“من شأن ذلك أن يعرقل الصناعة الكاريبية إلى حد كبير”. وأضاف:“في الحقيقة، لا أحد يريد جواز سفر يتيح الدخول إلى أميركا اللاتينية وعدد قليل من الدول الأفريقية فقط”.

أصبحت سانت كيتس أول دولة تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار في عام 1984، بعد أن حصلت على استقلالها عن إنجلترا في العام السابق له. وبالنسبة إلى هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 48 ألف نسمة، كان يُنظر إلى بيع الجنسية والترويج للسياحة على أنها وسيلة لتقليل اعتمادها على تجارة السكر.

في هذا الإطار، قال ماكلود إيمانويل، الرئيس التنفيذي لبرنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت لوسيا، إن الجزر تدرك تماماً أن سهولة السفر تشكل واحدة من المزايا الرئيسية للترويج لها.

اهتمام متزايد

تجتمع الدول الخمس مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين للتأكيد على إجراءاتها الأمنية. وقد منعت هذه الدول في مارس مواطني روسيا وبيلاروسيا من الاستفادة من هذه البرامج رداً على غزو أوكرانيا. ومع ذلك، ألغت المملكة المتحدة في يوليو السفر بدون تأشيرة من الدومينيكان وعدد من الدول الأخرى، وعزت ذلك إلى مخاوف أمنية.

قال إيمانويل:“كلما وصلنا طلب للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، يتعين علينا مراجعته بشكل دقيق”. وأضاف:“نحن نعلم أن هفوة واحدة في العناية الواجبة علينا، وخطأ واحداً في بحثنا، قد يلحق ضرراً بسمعتنا لا يمكن إصلاحه”.

إذا بدت معدلات الرفض منخفضة، كما حذّر الاتحاد الأوروبي، فيعود السبب إلى اضطرار المتقدمين للحصول على الجنسية، إلى اجتياز مراحل عديدة، والتي ينسحب منها الكثيرون قبل إتمام العملية.

إذا كان للغبار الذي يُثار حول برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار جانب إيجابي، فقد يكون متمثلاً في القلق الأميركي.

على الرغم من أنه يتعين على المواطنين الأمريكيين سداد الضرائب الفيدرالية بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه -وهم يتمتعون بالفعل بإمكانية السفر بدون تأشيرة إلى أوروبا- فإن اهتمامهم ببرامج جوازات السفر ازداد خلال فترة الوباء واستمر هذا الاهتمام الكبير بشكل ملحوظ وسط حالة عدم اليقين العالمية، وفقاً لما قاله مسؤولون وسماسرة الجوازات.

“يبدو أن الشعور بعدم الراحة هو ما يقود الطلب على الجوازات”، بحسب كاتي أنانينا، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة“بلان بي باسبورت” (Plan B Passport) ومقرها في تكساس، والتي أشارت إلى أن معظم عملائها الأميركيين لديهم“عقلية التأهب لوقوع كارثة”.

قالت أنانينا، المعروفة باسم“كاتي ذا راشان” (Katie the Russian) على وسائل التواصل الاجتماعي:“تصاحب الانتخابات الأميركية دائماً زيادة الاهتمام ببرامج الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار”. وأضافت:“يتوقع الكثيرون اضطرابات أهلية بغض النظر عن الطرف الفائز، لذلك يريدون تحوطاً، بوليصة تأمين، تسمح لهم بالذهاب إلى منطقة البحر الكاريبي الدافئة والاستمتاع بوقتهم هناك بدلاً من ذلك”.

مخاوف الاتحاد الأوروبي

في أنتيغوا وبربودا، وهي الدولة الكاريبية الوحيدة التي تنشر تحليلاً للطلبات حسب الجنسية، تضاعف عدد الأميركيين الذين تقدموا للحصول على الجنسية ثلاث مرات منذ عام 2019.

قال نوري كاتز، مؤسس شركة“أبيكس كابيتال بارتنرز” (Apex Capital Partners) ومقرها في مونتريال، والتي تقدم المشورة لعملائها بشأن الجنسية الثانية، إن الشركة تركّز الآن كل اهتمامها وطاقتها على العملاء من الولايات المتحدة.

وأضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني:“لقد شهدنا زيادة مضاعفة منذ عام 2020 عندما كان هناك عدد ضئيل فقط من طالبي الحصول على جنسية ثانية من مواطني الولايات المتحدة”.

في كثير من البلدان، أدى توافد الأجانب الأثرياء إلى تفاقم التوترات الاجتماعية. وقد ألغت البرتغال مؤخراً برنامج المستثمر المقيم بسبب إلقاء اللوم على هذا البرنامج في تشويه سوق العقارات. كما تقوم دول مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي بإلغاء أو تعديل برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار لتصبح أشد صرامة. ناهيك عن مخاوف الاتحاد الأوروبي المعلنة بشأن الأمن.

وعلى الرغم من تسبب برامج منطقة البحر الكاريبي أيضاً في بعض الانزعاج بين السكان المحليين، فإن فوائدها ربما كانت أكثر وضوحاً.

في خطابه الأخير، أعلن رئيس الوزراء“درو” أن معظم العمال في سانت كيتس ونيفيس سيحصلون على“كوبون برامج الجنسية مقابل الاستثمار” -للمرة الثالثة في السنوات الأخيرة- ويتراوح بين 95 و185 دولاراً.

يُلاحظ ذلك في جميع أنحاء البلاد، كما تقول شيري غاجور، مالكة صالون“شيريز بيوتي وورلد” (Sherry's Beauty World) في تشارلزتاون في سانت كيتس، والتي أضافت:“عندما تعطي الناس حافزاً صغيراً مثل هذا، فقد يأتون إلى الصالون ويحصلون على الخدمة. إن الحكومة تعيد إلى الناس بعض الأموال التي تجنيها. لذلك فإن تلك سياسة جيدة”.





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