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إسرائيل تخصص نسبة كبيرة من ميزانية 2024 لحرب غزة

1/14/2024 7:22:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن وزارته خصصت نسبة كبيرة من ميزانية العام الجديد للحرب على قطاع غزة، ودعم عودة من تم إخلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب.

وخاطب سموتريتش وزراء الائتلاف الحكومي، الذي يرأسه بنيامين نتنياهو قبل التصويت على ميزانية 2024، بقوله:“هذه ميزانية جيدة وضرورية لفترة الحرب، وفيها أموال للجيش لإدارة الحرب، وكل ما هو مطلوب حتى النصر”، على حد تعبيره.

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وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن تصريحات سموترتيش وردت صباحًا بجلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، خلال المناقشات بشأن الميزانية العام للعام 2024.

ووفقا لسموترتيش، فإن“الميزانية توظف وتخصص أموالا لجنود الاحتياط والناجين ومن تم إخلاؤهم من المستوطنات والبلدات في الشمال والجنوب، وميزانيات لإعادة تأهيل وتطوير المستوطنات على طول خط النزاع، ولتعزيز نظام الصحة العقلية، وكذلك ميزانيات للشرطة والحرس الوطني ومجموعات الحراسة”.

وأضاف:“تم رصد الميزانيات لمختلف القطاعات وتم التعامل من مُنطلق المسؤولية عند تحضير الميزانية العامة، لا توجد وجبات مجانية، فالميزانية العامة توحي أن الحرب تتطلب تغيير الأولويات المؤقتة وتأجيل أشياء أخرى مهمة”.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، وهو زعيم حزب“العظمة اليهودية” المتطرف، طلب تجنيد آلاف من حراس الأمن للمدارس على خلفية استمرار الحرب على غزة، لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل وزير المالية المتطرف سموتريتش الذي يتزعم حزب“الصهيونية الدينية”.

المصدر:

MENAFN14012024000202011048ID1107718901

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