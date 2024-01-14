إسرائيل تخصص نسبة كبيرة من ميزانية 2024 لحرب غزة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن وزارته خصصت نسبة كبيرة من ميزانية العام الجديد للحرب على قطاع غزة، ودعم عودة من تم إخلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب.
وخاطب سموتريتش وزراء الائتلاف الحكومي، الذي يرأسه بنيامين نتنياهو قبل التصويت على ميزانية 2024، بقوله:“هذه ميزانية جيدة وضرورية لفترة الحرب، وفيها أموال للجيش لإدارة الحرب، وكل ما هو مطلوب حتى النصر”، على حد تعبيره.
موضوعات متعلقة
إسرائيل تصادر 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية توقعات بتعافٍ بطيء ومتعثر لاقتصاد الصين في 2024 كيف تغيرت تكاليف حضور بطولة آسيا وكأس العالم في قطر؟
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن تصريحات سموترتيش وردت صباحًا بجلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، خلال المناقشات بشأن الميزانية العام للعام 2024.
ووفقا لسموترتيش، فإن“الميزانية توظف وتخصص أموالا لجنود الاحتياط والناجين ومن تم إخلاؤهم من المستوطنات والبلدات في الشمال والجنوب، وميزانيات لإعادة تأهيل وتطوير المستوطنات على طول خط النزاع، ولتعزيز نظام الصحة العقلية، وكذلك ميزانيات للشرطة والحرس الوطني ومجموعات الحراسة”.
وأضاف:“تم رصد الميزانيات لمختلف القطاعات وتم التعامل من مُنطلق المسؤولية عند تحضير الميزانية العامة، لا توجد وجبات مجانية، فالميزانية العامة توحي أن الحرب تتطلب تغيير الأولويات المؤقتة وتأجيل أشياء أخرى مهمة”.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، وهو زعيم حزب“العظمة اليهودية” المتطرف، طلب تجنيد آلاف من حراس الأمن للمدارس على خلفية استمرار الحرب على غزة، لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل وزير المالية المتطرف سموتريتش الذي يتزعم حزب“الصهيونية الدينية”.
المصدر:
MENAFN14012024000202011048ID1107718901
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.