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محافظ أسيوط: استثمار 150 مليار جنيه في البنية التحتية بالسنوات الماضية

1/14/2024 7:22:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال عصام سعد محافظ أسيوط، إن ما تم ضخه من استثمارات في البنية التحتية باللمحافظة، في قطاعات تطوير الطرق وقرى حياة كريمة، تراوح بين 140 إلى 150 مليار جنيه خلال السنوات الماضية.

وأضاف محافظ أسيوط، أنت تم تنفيذ ما إجماليه 2000 مشروع بالمحافظة في مختلف المجالات والقطاعات.

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وكان المحافظ قد استقبل اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، والذى يزور المحافظة لتفقد وافتتاح بعض مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشمل زيارة المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة وتوقيع بعض مذكرات التفاهم مع المحافظة وجامعة أسيوط وبعض الشركات التكنولوجية، فضلا عن تفقد مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة أسيوط الجديدة.

المصدر:

MENAFN14012024000202011048ID1107718900

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