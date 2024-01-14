محافظ أسيوط: استثمار 150 مليار جنيه في البنية التحتية بالسنوات الماضية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عصام سعد محافظ أسيوط، إن ما تم ضخه من استثمارات في البنية التحتية باللمحافظة، في قطاعات تطوير الطرق وقرى حياة كريمة، تراوح بين 140 إلى 150 مليار جنيه خلال السنوات الماضية.
وأضاف محافظ أسيوط، أنت تم تنفيذ ما إجماليه 2000 مشروع بالمحافظة في مختلف المجالات والقطاعات.
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وكان المحافظ قد استقبل اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، والذى يزور المحافظة لتفقد وافتتاح بعض مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتشمل زيارة المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة وتوقيع بعض مذكرات التفاهم مع المحافظة وجامعة أسيوط وبعض الشركات التكنولوجية، فضلا عن تفقد مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة أسيوط الجديدة.
المصدر:
MENAFN14012024000202011048ID1107718900
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