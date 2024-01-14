عمومية مصر الجديدة تُقر شراء أرض والمشاركة في تطوير 77.2 فدان

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تقديم ميعاد صرف القسط الثالث والأخير من الكوبون رقم 82 بقيمة 0.12 جنيه للسهم وبإجمالي قيمة 160.72 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم صرف الكوبون يوم 24 يناير الجاري بدلاً من 30 يونيو المقبل.

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ووافقت العمومية على إبرام بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لشراء أراضٍ وسداد ملياري جنيه تحت حساب جدية الشراء.

وأقرت الجمعية ما تم من إجراءات التعاقد مع شركة MG Developments للتخطيط العمراني بشأن تطوير مساحة 77.19 فدان نظير نسبة 32.1% من إجمالي إيرادات المشروع بالإضافة لنسبة 3% لصيانة المرافق.

قرر مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تقديم موعد صرف القسط الثالث من الكوبون النقدي رقم (28) عن أرباح العام المالي الماضي.

وأوضحت الشركة، أن المقترح يتضمن تقديم ميعاد صرف القسط الثالث والأخير بقيمة 0.12038 جنيه للسهم إلى 31 يناير المقبل بدلًا من 30 يونيو 2024، والعرض على العمومية لأخذ الموافقة.

وفي سياق آخر، قالت الشركة إنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق مالي خلال أسبوعين مع شركتين حول المشاركة في تطوير 4 قطع أراضي بمدينة هليوبوليس.

وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العقد النهائي مع شركة إم جي للتخطيط العمراني؛ للمشاركة في تطوير مساحة 77.19 فدان بمدينة نيو هليوبليس، بنظام المشاركة في الإيرادات.

وأوضحت الشركة أن نسبة الإيرادات الإجمالية المتوقعة لشركة مصر الجديدة 32.1% بمبلغ 3.39 مليار جنيه بحد أدنى مضمون وذلك خلال فترة 14 عاماً.

وكانت رفضت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، جميع العروض المقدمة لاستغلال مجمع مدينة غرناطة بنظام المشاركة في الإيرادات من الناحية الفنية.

وتراجعت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 98.7% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 8.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 652.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 399.97 مليون جنيه، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إبرام بروتوكول مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشأن دراسة شراء أفضل قطع الأراضي المملوكة لها.

ويأتي ذلك في إطار الفرص الاستثمارية المختلفة للشركة.

وكان مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اعتمد مقترحات اللجنة المشكلة للاستفادة من عائد بيع أرض هليوبارك، وتضمنت شراء قطعة أرض جديدة مميزة تضاهي أرض هليوبارك من حيث الموقع، وتخصيص مبلغ للتطوير الذاتي بأرض نيو هليوبليس.

كما سيتم استخدام جزء من العائد في سداد التسهيلات الائتمانية في حال عبء الدين عن العائد المحقق من عائد بيع هليوبارك.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الشركة على العرض المقدم من شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في تطوير منطقة إسكان متكاملة الخدمات بمساحة 77.19 فدان في مدينة نيو هليوبليس الجديدة بشمال الحي العاشر والحادي عشر، ولكن مقابل نسبة في الإيرادات أعلى النسبة التي يتضمنها العرض.

وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على مقترحات اللجنة المشكلة للاستفادة من عائد بيع أرض هليوبارك.

وأوضحت الشركة، أن المقترحات تضمنت شراء قطعة أرض جديدة مميزة تضاهي أرض هليوبارك من حيث الموقع، وتخصيص مبلغ للتطوير الذاتي بأرض نيو هليوبليس.

كما سيتم استخدام جزء من العائد في سداد التسهيلات الائتمانية في حال عبء الدين عن العائد المحقق من عائد بيع هليوبارك.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الشركة على العرض المقدم من شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في تطوير منطقة إسكان متكاملة الخدمات بمساحة 77.19 فدان في مدينة نيو هليوبليس الجديدة بشمال الحي العاشر والحادي عشر، ولكن مقابل نسبة في الإيرادات أعلى النسبة التي يتضمنها العرض.

وكانت نفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تلقي أي عروض رسمية للاستحواذ على الشركة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات للبورصة بشأن الخبر المتداول تحت عنوان“طلب سعودي رسمي للاستحواذ على مصر الجديدة للإسكان بقيمة 400 مليون دولار”.

وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للفترة الزمنية من 1 يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022.

وقررت العمومية الاكتفاء بما تم توزيعه من أرباح الفترة الزمنية من 1 يوليو حتى 30 يونيو 2022، وترحيل المتبقي من الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمقدر بمبلغ 72.6 مليون جنيه ضمن حساب الأرباح المرحلة.

كما قررت العمومية تقسيم قيمة القسط الثاني من الكوبون رقم (28)، على أن يتم ترحيل المتبقي منه ليتم صرفه مع قيمة القسط الثالث من نفس الكوبون.

وقرر مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الاكتفاء بما تم توزيعه من أرباح العام المالي الماضي، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.

وكشف المجلس أنه سيتم ترحيل المتبقي من الأرباح عن تلك الفترة والمقدرة بمبلغ 72 مليون جنيه ضمن حساب الأرباح المرحلة.

وتضاعفت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 5.2 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 19.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.