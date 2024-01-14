عمومية مصر الجديدة تُقر شراء أرض والمشاركة في تطوير 77.2 فدان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تقديم ميعاد صرف القسط الثالث والأخير من الكوبون رقم 82 بقيمة 0.12 جنيه للسهم وبإجمالي قيمة 160.72 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم صرف الكوبون يوم 24 يناير الجاري بدلاً من 30 يونيو المقبل.
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ووافقت العمومية على إبرام بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لشراء أراضٍ وسداد ملياري جنيه تحت حساب جدية الشراء.
وأقرت الجمعية ما تم من إجراءات التعاقد مع شركة MG Developments للتخطيط العمراني بشأن تطوير مساحة 77.19 فدان نظير نسبة 32.1% من إجمالي إيرادات المشروع بالإضافة لنسبة 3% لصيانة المرافق.
قرر مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تقديم موعد صرف القسط الثالث من الكوبون النقدي رقم (28) عن أرباح العام المالي الماضي.
وأوضحت الشركة، أن المقترح يتضمن تقديم ميعاد صرف القسط الثالث والأخير بقيمة 0.12038 جنيه للسهم إلى 31 يناير المقبل بدلًا من 30 يونيو 2024، والعرض على العمومية لأخذ الموافقة.
وفي سياق آخر، قالت الشركة إنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق مالي خلال أسبوعين مع شركتين حول المشاركة في تطوير 4 قطع أراضي بمدينة هليوبوليس.
وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العقد النهائي مع شركة إم جي للتخطيط العمراني؛ للمشاركة في تطوير مساحة 77.19 فدان بمدينة نيو هليوبليس، بنظام المشاركة في الإيرادات.
وأوضحت الشركة أن نسبة الإيرادات الإجمالية المتوقعة لشركة مصر الجديدة 32.1% بمبلغ 3.39 مليار جنيه بحد أدنى مضمون وذلك خلال فترة 14 عاماً.
وكانت رفضت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، جميع العروض المقدمة لاستغلال مجمع مدينة غرناطة بنظام المشاركة في الإيرادات من الناحية الفنية.
وتراجعت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 98.7% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 8.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 652.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة 2022.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 399.97 مليون جنيه، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إبرام بروتوكول مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشأن دراسة شراء أفضل قطع الأراضي المملوكة لها.
ويأتي ذلك في إطار الفرص الاستثمارية المختلفة للشركة.
وكان مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اعتمد مقترحات اللجنة المشكلة للاستفادة من عائد بيع أرض هليوبارك، وتضمنت شراء قطعة أرض جديدة مميزة تضاهي أرض هليوبارك من حيث الموقع، وتخصيص مبلغ للتطوير الذاتي بأرض نيو هليوبليس.
كما سيتم استخدام جزء من العائد في سداد التسهيلات الائتمانية في حال عبء الدين عن العائد المحقق من عائد بيع هليوبارك.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الشركة على العرض المقدم من شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في تطوير منطقة إسكان متكاملة الخدمات بمساحة 77.19 فدان في مدينة نيو هليوبليس الجديدة بشمال الحي العاشر والحادي عشر، ولكن مقابل نسبة في الإيرادات أعلى النسبة التي يتضمنها العرض.
وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على مقترحات اللجنة المشكلة للاستفادة من عائد بيع أرض هليوبارك.
وأوضحت الشركة، أن المقترحات تضمنت شراء قطعة أرض جديدة مميزة تضاهي أرض هليوبارك من حيث الموقع، وتخصيص مبلغ للتطوير الذاتي بأرض نيو هليوبليس.
كما سيتم استخدام جزء من العائد في سداد التسهيلات الائتمانية في حال عبء الدين عن العائد المحقق من عائد بيع هليوبارك.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الشركة على العرض المقدم من شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في تطوير منطقة إسكان متكاملة الخدمات بمساحة 77.19 فدان في مدينة نيو هليوبليس الجديدة بشمال الحي العاشر والحادي عشر، ولكن مقابل نسبة في الإيرادات أعلى النسبة التي يتضمنها العرض.
وكانت نفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تلقي أي عروض رسمية للاستحواذ على الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات للبورصة بشأن الخبر المتداول تحت عنوان“طلب سعودي رسمي للاستحواذ على مصر الجديدة للإسكان بقيمة 400 مليون دولار”.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للفترة الزمنية من 1 يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022.
وقررت العمومية الاكتفاء بما تم توزيعه من أرباح الفترة الزمنية من 1 يوليو حتى 30 يونيو 2022، وترحيل المتبقي من الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمقدر بمبلغ 72.6 مليون جنيه ضمن حساب الأرباح المرحلة.
كما قررت العمومية تقسيم قيمة القسط الثاني من الكوبون رقم (28)، على أن يتم ترحيل المتبقي منه ليتم صرفه مع قيمة القسط الثالث من نفس الكوبون.
وقرر مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الاكتفاء بما تم توزيعه من أرباح العام المالي الماضي، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.
وكشف المجلس أنه سيتم ترحيل المتبقي من الأرباح عن تلك الفترة والمقدرة بمبلغ 72 مليون جنيه ضمن حساب الأرباح المرحلة.
وتضاعفت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 5.2 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 19.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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