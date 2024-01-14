بورصة مسقط تفتتح خدمة مزود السيولة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
احتفلت بورصة مسقط، اليوم الأحد، بقرع جرس افتتاح خدمة“مزود السيولة” ضمن مبادرة صناعة السوق، وبالتعاون مع البرنامج الوطني العماني للاستدامة المالية.
وأوضح هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أنّ خدمة“مزود السيولة” تهدف إلى إيجاد سيولة من الأسهم المُختارة والمتّفق عليها.
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وأشار إلى أنّه يوجد حاليًّا اتفاقيتان بدأ العمل بهما اليوم، هما الشركة العمانية للاتصالات التي عينت الشركة المتحدة للأوراق المالية كمزود خدمة السيولة على سهم عمانتل، وبنك صحار الدولي الذي عين شركة أوبار كابيتال كمزود خدمة السيولة على سهم البنك المدرجة ببورصة مسقط.
وقال السالمي، إنّ بورصة مسقط تهدف من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز سيولة الأسهم بحيث تكون هناك دائمًا أسهم متاحة للشراء، وأخرى للبيع في الأوراق المالية المختارة، كما تهدف البورصة أيضًا إلى الوصول للمتطلبات الرئيسة لترقية بورصة مسقط إلى بورصة ناشئة وأحد أهم المعايير لذلك هو توفر السيولة.
وأضاف أن بورصة مسقط تعمل حاليًّا مع بعض الشركات المدرجة، وخاصة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة لتوفير هذه الخدمة، إضافة إلى وجود صناديق خاصة بتزويد السيولة خلال الأيام القادمة.
من جانبه، أشار مصطفى أحمد سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية، إلى أنّ مزود السيولة هي آلية لتداولات الأسهم يتم بموجبها تقديم عروض شراء وبيع الأسهم بشكل يومي بنسبة تقدّر بين 2% بين العرض والطلب، مما يسهم في إيجاد حجم تداولات جيد على السهم، كما سيوجد مستقبلًا ارتفاعات جيدة على الأسهم وسيولة جيدة ومستثمرين جدد، إضافة إلى أنّه سيساعد على إدراج هذه الأسهم في الأسواق العالمية.
وبين أنّ هناك إيجابيات كثيرة بوجود خدمة“مزود السيولة”، آملًا أن تبدأ الشركات الأخرى القيام باستخدام هذه الخدمة، منوّها إلى أنّ خدمة” مزود السيولة” تم تطبيقها في الأسواق العالمية وبعض أسواق المنطقة، وهي إيجابية وتخدم البورصات بشكل كبير.
المصدر:
MENAFN14012024000202011048ID1107718898
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