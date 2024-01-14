Sunday, 14 January 2024 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بورصة مسقط تفتتح خدمة مزود السيولة

1/14/2024 7:22:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) احتفلت بورصة مسقط، اليوم الأحد، بقرع جرس افتتاح خدمة“مزود السيولة” ضمن مبادرة صناعة السوق، وبالتعاون مع البرنامج الوطني العماني للاستدامة المالية.

وأوضح هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أنّ خدمة“مزود السيولة” تهدف إلى إيجاد سيولة من الأسهم المُختارة والمتّفق عليها.

موضوعات متعلقة إسرائيل تصادر 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية “كابو”: سداد 25 مليون جنيه من قرض“المصري لتنمية الصادرات” “سبيد ميديكال” تكشف تطورات صدور حكمين ضد العضو المنتدب

وأشار إلى أنّه يوجد حاليًّا اتفاقيتان بدأ العمل بهما اليوم، هما الشركة العمانية للاتصالات التي عينت الشركة المتحدة للأوراق المالية كمزود خدمة السيولة على سهم عمانتل، وبنك صحار الدولي الذي عين شركة أوبار كابيتال كمزود خدمة السيولة على سهم البنك المدرجة ببورصة مسقط.

وقال السالمي، إنّ بورصة مسقط تهدف من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز سيولة الأسهم بحيث تكون هناك دائمًا أسهم متاحة للشراء، وأخرى للبيع في الأوراق المالية المختارة، كما تهدف البورصة أيضًا إلى الوصول للمتطلبات الرئيسة لترقية بورصة مسقط إلى بورصة ناشئة وأحد أهم المعايير لذلك هو توفر السيولة.

وأضاف أن بورصة مسقط تعمل حاليًّا مع بعض الشركات المدرجة، وخاصة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة لتوفير هذه الخدمة، إضافة إلى وجود صناديق خاصة بتزويد السيولة خلال الأيام القادمة.

من جانبه، أشار مصطفى أحمد سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية، إلى أنّ مزود السيولة هي آلية لتداولات الأسهم يتم بموجبها تقديم عروض شراء وبيع الأسهم بشكل يومي بنسبة تقدّر بين 2% بين العرض والطلب، مما يسهم في إيجاد حجم تداولات جيد على السهم، كما سيوجد مستقبلًا ارتفاعات جيدة على الأسهم وسيولة جيدة ومستثمرين جدد، إضافة إلى أنّه سيساعد على إدراج هذه الأسهم في الأسواق العالمية.

وبين أنّ هناك إيجابيات كثيرة بوجود خدمة“مزود السيولة”، آملًا أن تبدأ الشركات الأخرى القيام باستخدام هذه الخدمة، منوّها إلى أنّ خدمة” مزود السيولة” تم تطبيقها في الأسواق العالمية وبعض أسواق المنطقة، وهي إيجابية وتخدم البورصات بشكل كبير.

المصدر:

MENAFN14012024000202011048ID1107718898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث