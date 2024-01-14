بورصة مسقط تفتتح خدمة مزود السيولة

MENAFN - Al-Borsa News) احتفلت بورصة مسقط، اليوم الأحد، بقرع جرس افتتاح خدمة“مزود السيولة” ضمن مبادرة صناعة السوق، وبالتعاون مع البرنامج الوطني العماني للاستدامة المالية.

وأوضح هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أنّ خدمة“مزود السيولة” تهدف إلى إيجاد سيولة من الأسهم المُختارة والمتّفق عليها.

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وأشار إلى أنّه يوجد حاليًّا اتفاقيتان بدأ العمل بهما اليوم، هما الشركة العمانية للاتصالات التي عينت الشركة المتحدة للأوراق المالية كمزود خدمة السيولة على سهم عمانتل، وبنك صحار الدولي الذي عين شركة أوبار كابيتال كمزود خدمة السيولة على سهم البنك المدرجة ببورصة مسقط.

وقال السالمي، إنّ بورصة مسقط تهدف من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز سيولة الأسهم بحيث تكون هناك دائمًا أسهم متاحة للشراء، وأخرى للبيع في الأوراق المالية المختارة، كما تهدف البورصة أيضًا إلى الوصول للمتطلبات الرئيسة لترقية بورصة مسقط إلى بورصة ناشئة وأحد أهم المعايير لذلك هو توفر السيولة.

وأضاف أن بورصة مسقط تعمل حاليًّا مع بعض الشركات المدرجة، وخاصة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة لتوفير هذه الخدمة، إضافة إلى وجود صناديق خاصة بتزويد السيولة خلال الأيام القادمة.

من جانبه، أشار مصطفى أحمد سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية، إلى أنّ مزود السيولة هي آلية لتداولات الأسهم يتم بموجبها تقديم عروض شراء وبيع الأسهم بشكل يومي بنسبة تقدّر بين 2% بين العرض والطلب، مما يسهم في إيجاد حجم تداولات جيد على السهم، كما سيوجد مستقبلًا ارتفاعات جيدة على الأسهم وسيولة جيدة ومستثمرين جدد، إضافة إلى أنّه سيساعد على إدراج هذه الأسهم في الأسواق العالمية.

وبين أنّ هناك إيجابيات كثيرة بوجود خدمة“مزود السيولة”، آملًا أن تبدأ الشركات الأخرى القيام باستخدام هذه الخدمة، منوّها إلى أنّ خدمة” مزود السيولة” تم تطبيقها في الأسواق العالمية وبعض أسواق المنطقة، وهي إيجابية وتخدم البورصات بشكل كبير.

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