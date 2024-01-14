كيف تغيرت تكاليف حضور بطولة آسيا وكأس العالم في قطر؟

MENAFN - Al-Borsa News) أنفقت قطر نحو 300 مليار دولار على تنظيم كأس العالم الماضية 2022، بحسب تقديرات“بلومبرغ”، وهي تعمل على استثمار مكاسب كأس العالم للاستمرار في زخم استضافة الأحداث الكبرى، وخاصة الرياضية منها، وجذب السياحة في ظل بنيتها الحالية المؤهلة لذلك، بحيث يصبح القطاع أحد مصادر الدخل الرئيسية للبلاد، وهو ما يظهر بوضوح في استضافتها لكأس آسيا 2023.. فما الذي تغيّر ما بين البطولتين من حيث تكلفة الحضور على المشجعين لاسيما القادمين من الخارج؟

“المترو” لم يعد مجانياً

خلال بطولة كأس العالم 2022، منحت قطر كل من يحمل بطاقة“هيا” الحق في استخدام مترو الأنفاق مجاناً، دون التقيّد بعدد مرّات أو مسافات التنقل.

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في المقابل، بات الآن استخدام“مترو الأنفاق” مدفوعاً، وصرح عجلان العنزي، رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في شركة“ريل قطر”، للصحفيين أن أسعار تذاكر المترو خلال بطولة كأس آسيا قطر 2023 ستكون رمزية وبسعر اقتصادي جداً.

وأوضح:“تتواجد أكثر من فئة للتذاكر منها الفئة العادية بسعر 6 ريالات لليوم كاملاً و40 ريالاً لمدة أسبوع، وستكون سعر الفئة الذهبية 30 ريالاً لليوم الواحد”.

زيادة بأسعار الاتصالات

في مونديال 2022، كانت شركات الاتصالات توفر شريحة مجانية للقادمين بمجرد الوصول إلى مطار الدوحة مع دقائق للاتصالات وباقة لاستخدام شبكة الانترنت.

خلال فعاليات كأس آسيا، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى العاشر من فبراير المقبل، لا توفر الشركات ميزة الشريحة والخدمات المجانية المرتبطة بها، بل توفر عروض لباقات وخدمات مدفوعة، منها باقة للاتصالات وخدمات الإنترنت بسعر 150 ريالاً لمدة شهر، متضمنة الشريحة. فيما يصل سعر الشريحة لوحدها من دون باقة إلى 35 ريالاً.

تباين بتكلفة السكن

أدّى زخم كأس العالم إلى جعل أسعار الإقامة، لاسيما الفنادق، تصل لمستويات غير مسبوقة في تاريخ السياحة القطرية، بحكم الحضور الكبير خصوصاً من مشجعي الدول الـ32 المشاركة منتخباتها في البطولة. أمّا بالنسبة لكأس آسيا، فيُلاحظ أن هناك تبايناً إلى حد كبير فيما يخص تكلفة السكن.

محمود إبراهيم، وهو صحفي وصانع محتوى مصري تواجد في قطر خلال كأس العالم 2022 ويحضر كأس آسيا 2023، أوضح لـ”الشرق” أنه تمكن من الحصول على مسكن لمدّة شهر، أي من بداية بطولة كأس لآسيا حتى ختامها، بسعر 4 آلاف ريال قطري، وهو نفس السعر الذي حصل عليه خلال كأس العالم، لكن التكلفة زادت عليه نظراً لأنه لم يجد شركاء يتقاسمون معه قيمة الإيجار بعكس الموندسيال.

ياسر العامري، وهو صحفي عراقي، كان له رأي مختلف، إذ أكّد أن سعر السكن بالنسبة له انخفض عن كأس العالم، كذلك الأمر بالنسبة لخدمات الإنترنت إذ نجح في الحصول على باقات بأسعار أقل لاستخدامها في عمله.

وأفاد مشجعون حضروا البطولتين“الشرق”، بالإضافة إلى مدير استقبال في فندق طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن أسعار غرف الفنادق تضاعفت بحوالي ثلاث مرات مابين الفترة قبل انطلاق كأس آسيا وخلالها، لكن ذلك يبقى أقل بحوالي النصف عن الأسعار خلال كأس العالم.





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