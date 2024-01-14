رئيس الوزراء: الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية تمت خلال 6 سنوات فقط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن حجم الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة تمت خلال 6 سنوات فقط.
وقال:“إن حجم العمل الذي تم بالعاصمة الإدارية من وجهة النظر كمتخصص كان ممكن أن يظهر خلال فترة تتراوح من 15 إلى 20 عاما، ولكننا استطعنا خلال 6 سنوات فقط أن ننفذ هذا الحجم من الأعمال”.
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وأشار رئيس الوزراء إلى أن العاصمة توفر فرص عمل لنحو نصف مليون أسرة، وبالمثل المشروعات الكبرى، معربا عن أمله في تسارع خطى التنمية في كل المدن الجديدة وليس العاصمة فقط كي تتوسع الرقعة العمرانية.
وقال مدبولي:“إننا نقيم على مساحة تتراوح ما بين 6 إلى 7% فقط من مساحة مصر، ولزيادة المساحة يجب علينا أن نتوسع في إنشاء الطرق والمدن حتى نصل إلى 14% من مساحة مصر، وبذلك نكون حققنا كل أهداف خبراء الاقتصاد والعمران الذين يؤكدون أنه لا حل لهذه الدولة إلا بمضاعفة مساحة العمران”.
ونوه رئيس الوزراء بأنه تم الانتهاء من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والذى يعمل به يوميا نحو 50 ألف موظف، قائلا: إننا نعمل حاليا على مشروعات في مصر تخدم كل المواطنين على حد سواء”.
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