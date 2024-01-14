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رئيس الوزراء: الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية تمت خلال 6 سنوات فقط

1/14/2024 7:22:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن حجم الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة تمت خلال 6 سنوات فقط.

وقال:“إن حجم العمل الذي تم بالعاصمة الإدارية من وجهة النظر كمتخصص كان ممكن أن يظهر خلال فترة تتراوح من 15 إلى 20 عاما، ولكننا استطعنا خلال 6 سنوات فقط أن ننفذ هذا الحجم من الأعمال”.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن العاصمة توفر فرص عمل لنحو نصف مليون أسرة، وبالمثل المشروعات الكبرى، معربا عن أمله في تسارع خطى التنمية في كل المدن الجديدة وليس العاصمة فقط كي تتوسع الرقعة العمرانية.

وقال مدبولي:“إننا نقيم على مساحة تتراوح ما بين 6 إلى 7% فقط من مساحة مصر، ولزيادة المساحة يجب علينا أن نتوسع في إنشاء الطرق والمدن حتى نصل إلى 14% من مساحة مصر، وبذلك نكون حققنا كل أهداف خبراء الاقتصاد والعمران الذين يؤكدون أنه لا حل لهذه الدولة إلا بمضاعفة مساحة العمران”.

ونوه رئيس الوزراء بأنه تم الانتهاء من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والذى يعمل به يوميا نحو 50 ألف موظف، قائلا: إننا نعمل حاليا على مشروعات في مصر تخدم كل المواطنين على حد سواء”.

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