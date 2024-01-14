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نائب رئيس CSCEC الصينية: سنواصل المشاركة في دعم التنمية والاقتصاد المصرى

1/14/2024 7:22:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد لى يونج مينج، نائب رئيس شركة“CSCEC” الصينية، أن الشركة أولت اهتماماً كبيراً بتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبذلت كل جهودها لدفع معدلات العمل بهذا المشروع الهام للدولة المصرية، وبمساعدة وتوجيهات وزارة الإسكان، والسفارة الصينية بالقاهرة، وبدعم قوى من شركائنا.

كما أكد نائب رئيس شركة“CSCEC” الصينية، أن جميع العاملين بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من الجانبين المصري والصينى، يعملان جنبا إلى جنب لتنفيذ هذا المشروع، ليكون تحفة فنية عالمية من الدرجة الأولى.

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وأضاف: نؤمن بأنه من خلال جهودنا المشتركة سيصبح المشروع نموذجا ورمزا جديداً للتعاون الودى بين مصر والصين.

وأضاف لى يونج مينج، أن شركة“CSCEC” الصينية، ستواصل مستقبلاً المشاركة في دعم التنمية والاقتصاد المصرى، والمساهمة في بناء علاقات استراتيجية شاملة بين مصر والصين، متمنياً لمصر غد أفضل، وأن تستمر الصداقة العظيمة بين مصر والصين.

وقال الدكتور أحمد البنا، مدير مشروع منطقة الأعمال المركزية عن المكتب الاستشارى“دار الهندسة”: نفتخر بأن نقدم لمصر هذا المشروع الفريد، فما نشهده اليوم من تسليم المرحلة الأولى من المشروع، هو تكليل لجهود جميع العاملين في المشروع، منذ بداية العمل عام 2018.

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