نائب رئيس CSCEC الصينية: سنواصل المشاركة في دعم التنمية والاقتصاد المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد لى يونج مينج، نائب رئيس شركة“CSCEC” الصينية، أن الشركة أولت اهتماماً كبيراً بتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبذلت كل جهودها لدفع معدلات العمل بهذا المشروع الهام للدولة المصرية، وبمساعدة وتوجيهات وزارة الإسكان، والسفارة الصينية بالقاهرة، وبدعم قوى من شركائنا.
كما أكد نائب رئيس شركة“CSCEC” الصينية، أن جميع العاملين بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من الجانبين المصري والصينى، يعملان جنبا إلى جنب لتنفيذ هذا المشروع، ليكون تحفة فنية عالمية من الدرجة الأولى.
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وأضاف: نؤمن بأنه من خلال جهودنا المشتركة سيصبح المشروع نموذجا ورمزا جديداً للتعاون الودى بين مصر والصين.
وأضاف لى يونج مينج، أن شركة“CSCEC” الصينية، ستواصل مستقبلاً المشاركة في دعم التنمية والاقتصاد المصرى، والمساهمة في بناء علاقات استراتيجية شاملة بين مصر والصين، متمنياً لمصر غد أفضل، وأن تستمر الصداقة العظيمة بين مصر والصين.
وقال الدكتور أحمد البنا، مدير مشروع منطقة الأعمال المركزية عن المكتب الاستشارى“دار الهندسة”: نفتخر بأن نقدم لمصر هذا المشروع الفريد، فما نشهده اليوم من تسليم المرحلة الأولى من المشروع، هو تكليل لجهود جميع العاملين في المشروع، منذ بداية العمل عام 2018.
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