توقعات بتعافٍ بطيء ومتعثر لاقتصاد الصين في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) بات تحقيق الصين لهدف النمو البالغ 5% تقريباً لعام 2023، أمراص مؤكداً على ما يبدو، وهذا ما يحول الانتباه أكثر نحو مخاطر الانكماش وأزمة الإسكان ومشكلة الثقة المستمرة، وما إذا كانت ستعرقل الجهود المبذولة لاستعادة زخم النمو خلال العام الجاري.

يُرجح أن تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل 5.2% خلال العام الماضي بأكمله، حتى مع فقدان الاقتصاد بعض الزخم في الربع الرابع.

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ويًتوقع أيضاً أنتسجيل نمو في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي خلال ديسمبر مقارنة مع المعدلات المنخفضة المسجلة في أواخر عام 2022، عندما كانت الصين تواجه تفشياً واسع النطاق لفيروس كورونا.

أرقام متباينة

جاءت بداية العام الجديد بأخبار متباينة. فقد أظهرت أرقام يوم الجمعة انخفاض أسعار المستهلكين في الصين خلال ديسمبر للشهر الثالث، وهي أطول سلسلة انكماش في الأسعار منذ 2009. ومع ذلك، أظهرت الصادرات علامات استقرار، على الرغم من انخفاضها طوال 2023، وهي أولى علامات الاستقرار منذ 2016.

قال دنكان ريغلي، كبير الاقتصاديين الصينيين في“بانثيون ماكروإيكونوميكس” (Pantheon Macroeconomics) :“سيكون انتعاش الطلب المحلي بطيئاً ومتعثراً مع انتقال إجراءات التحفيز المستهدفة إلى قطاعات الاستثمار، وسيستمر انتعاش العقارات بوتيرة بطيئة”.

وسيكون لدى بنك الشعب الصيني فرصة يوم غد الاثنين لاتخاذ إجراءات لمواجهة ضغوط انكماش الأسعار وتعزيز الإقراض. ويتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرغ آراءهم على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على القروض لأجل عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.4%. كما يتوقعون أن يضخ صناع السياسات النقدية المزيد من الأموال في النظام المالي.

ومن المحتمل ألا يكون ذلك كافياً لإصلاح الأوضاع، غير أن الاقتصاديين يتوقعون أن يتخذ البنك المركزي خطوات أخرى لتعزيز النمو، مثل خفض مقدار النقد الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي. كما أن تقديم الدعم المالي يظل أمراً محتملاً، إذ أشار وزير المالية الصيني إلى أن الإنفاق الحكومي سيرتفع.

تعثر النمو

يتوقع الاقتصاديون في بنك“سوسيتيه جنرال” تحقيق الصين نمواً اقتصادياً بمقدار 4.5% خلال العام الجاري، بناءً على افتراض زيادة التحفيز المالي، وتيسير السياسة النقدية أكثر قليلاً، واستقرار نمو الصادرات ودعم قطاع الإسكان.

قال ياو وي، كبير الاقتصاديين في البنك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، في مؤتمر صحفي في بكين الأسبوع الماضي:“إذا كانت الحكومة الصينية مستعدة لتعزيز السياسة المالية أكثر مما نتوقع حالياً، فمن المرجح أن يبلغ النمو 5%”.

وفي آسيا أيضاً، يُرجح أن يُبقي البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، بينما يُتوقع أن تسجل صادرات سنغافورة لشهر ديسمبر أكبر مكاسب خلال العام. وقد تظهر البيانات الأسترالية التي تصدر يوم الخميس تباطؤ نمو الوظائف، فيما ستصدر دفعة أخيرة من أرقام التضخم قبل أيام من اجتماع مجلس إدارة بنك اليابان.

وفي أماكن أخرى، سيركز المستثمرون على الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا عام 2023، وتقارير المملكة المتحدة عن الأجور وأسعار المستهلكين، والعديد من المتحدثين من البنوك المركزية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومبيعات التجزئة الأميركية.

الولايات المتحدة

تعد بيانات مبيعات التجزئة أبرز الأحداث في أسبوع التداول المختصر في الولايات المتحدة بسبب عطلة. ويشير متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ لآراء الاقتصاديين إلى زيادة أكثر اعتدالاً في المشتريات باستثناء السيارات ومحطات الوقود أواخر عام 2023. غير أنه إلى جانب الزيادة القوية في نوفمبر، فإن الأرقام المقرر صدورها يوم الأربعاء يُفترض أن توضح مرونة الطلب الاستهلاكي. ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الخاصة ببناء المساكن الجديدة ومبيعات المنازل المملوكة سابقاً أن سوق العقارات السكنية ضعيفة ولكنها مستقرة.

ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء تقرير الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر، والذي يُرجّح أن يشير إلى ضعف قطاع التصنيع. وسيصدر البنك المركزي أيضاً ملخص“الكتاب البيج” للأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويتحدث عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الثلاثاء عن الاقتصاد والسياسة النقدية، يليه في وقت لاحق من الأسبوع رئيسا الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، وفي سان فرانسيسكو ماري دالي.

كندا

وفي كندا، يُتوقع أن تظهر بيانات التضخم ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.2% في ديسمبر. وسيصدر البنك المركزي استطلاعات ربع سنوية لتوقعات الأعمال والمستهلكين، وستظهر أرقام مبيعات المنازل القائمة والجديدة تباطؤاً بسيطاً -ولكن لا يزال مكلفاً– في سوق العقارات.

وسينقضي الموعد النهائي للشركات لسداد قروض عصر جائحة كورونا وسط تحذيرات من أن آلاف الشركات معرضة للخطر ما لم تمنحها الحكومة المزيد من الوقت. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات مبيعات التجزئة.

أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا

وبعد أن أشارت بيانات أسعار المستهلكين في ديسمبر الماضي إلى ضغوط تضخمية مرنة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ينصب التركيز هذا الأسبوع على المملكة المتحدة. وستكشف أرقام الأجور يوم الثلاثاء عن كيفية استجابة سوق العمل القوية (التي يفوق معروض الوظائف فيها الطلب عليها)، في حين أن المقياس الأساسي للتضخم الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة، يُتوقع أن يعتدل أقل بقليل من 5%، وهو ما لا يزال أكثر من ضعف هدف البنك المركزي.

منطقة اليورو

ستجري مساءلة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بشأن السياسة النقدية عندما يظهر أمام المشرعين في مجلس اللوردات يوم الثلاثاء.

وفي الوقت ذاته، قد تشير بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يوم الاثنين إلى مزيد من الضعف في نوفمبر، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من احتمال حدوث انكماش اقتصادي عام في الربع الرابع. وقد يتضمن إصدار ألمانيا للناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله في اليوم ذاته إشارة إلى مدى أداء أكبر اقتصاد في المنطقة في نهاية العام، مع احتمال تعرضه لركود معتدل قصير الأمد.

منتدى دافوس

وسيتحدث العديد من المسؤولين النقديين في دافوس، المنتجع الجبلي السويسري حيث ينعقد اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير من كل عام. وسيكون من بين هؤلاء رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان.

ومن المقرر أيضاً أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ثلاث مرات هناك، غير أن نطاق أي تعليقات قد يضيق مع بدء فترة الصمت، التي تسبق قرار البنك بشأن قرار الفائدة في 25 يناير، يوم الخميس. وسينشر محضر اجتماع ديسمبر في ذلك اليوم أيضاً.

وفي بلدان الشمال الأوروبي، ستعلن السويد أرقام التضخم يوم الاثنين. ومن المقرر أن يتحدث اثنان من صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي السويدي (ريكسبنك) في وقت لاحق من الأسبوع. ومن المقرر صدور الناتج المحلي الإجمالي الشهري في النرويج يوم الثلاثاء.

وفي أفريقيا، قد يُبقي بنك أنغولا يوم الجمعة أسعار الفائدة دون تغيير، أو حتى قد يرفعها للمرة الثانية خلال شهرين في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة، علماً أن نمو أسعار المستهلكين تسارع على أساس سنوي إلى 18.2% في نوفمبر.

أمريكا اللاتينية

يبدأ الأسبوع بصدور ما يعرف بمسح“فوكاس” (Focus) الذي يجريه البنك المركزي في البرازيل لآراء المحللين. وبغض النظر عن النجاح الذي حققه“بانكو سنترال دو برازيل” (Banco Central do Brasil) العام الماضي في إعادة أسعار المستهلكين إلى نطاقها المستهدف، فإن توقعات التضخم تظل غير ثابتة، ومن المتوقع أن يكون تطبيع السياسة النقدية عملية طويلة ومتعمدة في أحسن الأحوال.

البرازيل وبيرو والأرجنتين

تعلن البرازيل أيضاً بيانات مبيعات التجزئة وغيرها من الأرقام التي تشير إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر، إلى جانب بيانات الوظائف الجديدة في ديسمبر، والتي تنخفض عموماً مع الاستغناء عن الموظفين المؤقتين في العطلات.

وفي بيرو، ربما تظهر البيانات التي تشير إلى الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر أن النمو الطفيف الذي تحقق في أكتوبر قد تعثر. ويتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرغ آراءهم انخفاضاً 0.4% في الناتج لعام 2023. ومن المرجح أن ترتفع البطالة في نهاية العام في ليما، عاصمة بيرو، مقارنة بقراءة نوفمبر البالغة 6.6%.

وفي أسبوع قليل البيانات بالنسبة للمخروط الجنوبي (الدول الواقعة في أقصى جنوب القارة)، تنشر الأرجنتين أرقام الصادرات والواردات والميزان التجاري لديسمبر والعام بأكمله، في حين أنه من غير المقرر أن تصدر تشيلي أي بيانات اقتصادية.

كولومبيا

ويمكن لمراقبي الوضع الاقتصادي في كولومبيا أن يتطلعوا إلى المسح الشهري الذي يجريه البنك المركزي لآراء المحللين، إلى جانب تقارير نوفمبر عن النشاط الاقتصادي والإنتاج الصناعي والتصنيع ومبيعات التجزئة.





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