الرقابة المالية تُقر مضاعفة رأسمال أسمنت سيناء إلى 3 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة أسمنت سيناء بشأن مضاعفة رأس المال المصدر من 1.33 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه

ويتضمن تقرير الافصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص من 2 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه.

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كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 1.33 مليار جنيه إلى 3.01 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.68 مليار جنيه بإصدار 168.2 مليون سهم، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الأسمية.

وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر إما نقدا أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة للمساهمين، ومن المقرر أن يتم الاكتفاء بما سيتم تغطيته في النرحلة الأولى.

وكانت كشفت شركة أسمنت سيناء ، عن رفض المحكمة الطعن المقدم من شركة سيناء للأسمنت الأبيض ضد الحكم الصادر لصالح أسمنت سيناء.

وكانت شركة أسمنت سيناء، قالت في سبتمبر الماضي إنها حصلت على حكم لصالحها في الإشكال المرفوع من شركة سيناء للأسمنت الأبيض ضد الحكم الصادر لصالح شركة أسمنت سيناء في الدعوى رقم 83 /13 ق استئناف اقتصادي المرفوعة ضد سيناء للأسمنت الأبيض.

تراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء، بنسبة 31.2% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل 121.4 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 176.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 3.22 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء بنسبة 22.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 79.7 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 102.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 2.36 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.02 مليار جنيه في النصف المقارن من 2022.

وتراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 58.5 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 67.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 1.24 مليار جنيه، مقابل 475.57 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت سيناء، استمرار ممارسة نشاطها رغم تعدي الخسائر أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وبيع أصول متضمنة 3 أدوار مملوكين للشركة بأحد أبراج سما، ودورين بأحد العقارات في المهندسين.

كما وافقت العمومية على زيادة مبلغ القرض المقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت (أحد الأطراف المرتبطة)، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ملياري جنيه بفائدة سنوية 8.5%.