الرقابة المالية تُقر مضاعفة رأسمال أسمنت سيناء إلى 3 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة أسمنت سيناء بشأن مضاعفة رأس المال المصدر من 1.33 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه
ويتضمن تقرير الافصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص من 2 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه.
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كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 1.33 مليار جنيه إلى 3.01 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.68 مليار جنيه بإصدار 168.2 مليون سهم، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الأسمية.
وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر إما نقدا أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة للمساهمين، ومن المقرر أن يتم الاكتفاء بما سيتم تغطيته في النرحلة الأولى.
وكانت كشفت شركة أسمنت سيناء ، عن رفض المحكمة الطعن المقدم من شركة سيناء للأسمنت الأبيض ضد الحكم الصادر لصالح أسمنت سيناء.
وكانت شركة أسمنت سيناء، قالت في سبتمبر الماضي إنها حصلت على حكم لصالحها في الإشكال المرفوع من شركة سيناء للأسمنت الأبيض ضد الحكم الصادر لصالح شركة أسمنت سيناء في الدعوى رقم 83 /13 ق استئناف اقتصادي المرفوعة ضد سيناء للأسمنت الأبيض.
تراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء، بنسبة 31.2% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل 121.4 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 176.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 3.22 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء بنسبة 22.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 79.7 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 102.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 2.36 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.02 مليار جنيه في النصف المقارن من 2022.
وتراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 58.5 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 67.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 1.24 مليار جنيه، مقابل 475.57 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت سيناء، استمرار ممارسة نشاطها رغم تعدي الخسائر أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وبيع أصول متضمنة 3 أدوار مملوكين للشركة بأحد أبراج سما، ودورين بأحد العقارات في المهندسين.
كما وافقت العمومية على زيادة مبلغ القرض المقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت (أحد الأطراف المرتبطة)، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ملياري جنيه بفائدة سنوية 8.5%.
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