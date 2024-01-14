سبيد ميديكال تكشف تطورات صدور حكمين ضد العضو المنتدب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة سبيد ميديكال، آخر تطورات صدور حكمين في جنحتين ضد العضو المنتدب للشركة الحالي وعضو مجلس إدارة سابق بالشركة.
وأوضحت الشركة، أن المحكمة رفضت المعارضتين في كلتا القضيتين رقم 1405 و3654 لسنة 2023 جنح النزهة، مشيرةً إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات الطعن.
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وكانت الشركة قالت إنه صدر حكمًا غيابيًا في الجنحة رقم 1405 لسنة 2023 بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه وذلك بجلسة 2 فبراير الماضي وتم عمل معارضة لجلسة 23 مارس الماضي وبهذه الجلسة تم الطعن بالتزوير على الشيك محل الجنحة وتم تأجيلها لجلسة 22 يونيو الجاري لورود التقرير بالطعن بالتزوير.
كما صدر حكمًا غيابيًا في الجنحة رقم 3654 لسنة 2023 بالحبس لمدة 3 سنوات كفالة 5 آلاف جنيه بجلسة يوم 9 مارس الماضي وتم عمل معارضة لجلسة 18 مايو الماضي وبهذه الجلسة تم الطعن بالتزوير على الشيك محل الجنحة وتم تأجيلها لجلسة 22 يونيو لورود التقرير بالطعن بالتزوير.
وتراجعت خسائر شركة سبيد ميديكال بنسبة 12% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 74.5 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 84.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 46.8 مليون جنيه، مقابل 104.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق.
تراجعت خسائر شركة سبيد ميديكال، بنسبة 33.1% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 50 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 74.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وانخفضت إيرادات الشركة لتصل 29.9 مليون جنيه خلال الستة الأشهر الأولى من العام الماضي، مقابل إيرادات 85.25 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
وحققت الشركة إيرادات 15.8 مليون خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة 68.7 مليون عن الفترة المقارنة من العام الأسبق.
وتكبدت الشركة خسائر خلال الربع الأول من عام 2023 بقيمة 24.6 مليون جنيه، مقارنة 38.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق.
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