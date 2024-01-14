سبيد ميديكال تكشف تطورات صدور حكمين ضد العضو المنتدب

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة سبيد ميديكال، آخر تطورات صدور حكمين في جنحتين ضد العضو المنتدب للشركة الحالي وعضو مجلس إدارة سابق بالشركة.

وأوضحت الشركة، أن المحكمة رفضت المعارضتين في كلتا القضيتين رقم 1405 و3654 لسنة 2023 جنح النزهة، مشيرةً إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات الطعن.

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وكانت الشركة قالت إنه صدر حكمًا غيابيًا في الجنحة رقم 1405 لسنة 2023 بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه وذلك بجلسة 2 فبراير الماضي وتم عمل معارضة لجلسة 23 مارس الماضي وبهذه الجلسة تم الطعن بالتزوير على الشيك محل الجنحة وتم تأجيلها لجلسة 22 يونيو الجاري لورود التقرير بالطعن بالتزوير.

كما صدر حكمًا غيابيًا في الجنحة رقم 3654 لسنة 2023 بالحبس لمدة 3 سنوات كفالة 5 آلاف جنيه بجلسة يوم 9 مارس الماضي وتم عمل معارضة لجلسة 18 مايو الماضي وبهذه الجلسة تم الطعن بالتزوير على الشيك محل الجنحة وتم تأجيلها لجلسة 22 يونيو لورود التقرير بالطعن بالتزوير.

وتراجعت خسائر شركة سبيد ميديكال بنسبة 12% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 74.5 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 84.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 46.8 مليون جنيه، مقابل 104.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق.

تراجعت خسائر شركة سبيد ميديكال، بنسبة 33.1% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 50 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 74.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة لتصل 29.9 مليون جنيه خلال الستة الأشهر الأولى من العام الماضي، مقابل إيرادات 85.25 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.

وحققت الشركة إيرادات 15.8 مليون خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة 68.7 مليون عن الفترة المقارنة من العام الأسبق.

وتكبدت الشركة خسائر خلال الربع الأول من عام 2023 بقيمة 24.6 مليون جنيه، مقارنة 38.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق.