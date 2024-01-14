مدبولي: إنفاق نصف تريليون جنيه على إسكان محدودي الدخل والمناطق غير الآمنة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس لوزراء، إن المليون وحدة سكنية التي تم تنفيذها ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” كسكن للشباب ومحدودي الدخل، كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة نُفذت كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة.
وأضاف، خلال احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية:“تمكنا من إنهاء مشكلة المناطق غير الآمنة وتذليل هذا التحدي برقم يقترب من 120 مليار جنيه أخرى، وبذلك تكون الدولة قد أنفقت لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة أكثر من نصف تريليون جنيه.
موضوعات متعلقة
“الضرائب المصرية” تطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب عمرو طلعت: صادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسجل 6.2 مليار دولار نائب رئيس“CSCEC” الصينية: سنواصل المشاركة في دعم التنمية والاقتصاد المصرى
وأشار مدبولي، إلى أننا معنيون كدولة بأن نُحقق التنمية الكاملة سعياً نحو المستقبل، مُعتبراً أن المناطق العشوائية التي كانت بمدننا، ولا تزال بقاياها موجودة حتى الآن والكل يعلم سببها، وحيث ترجع إلى أن القائمين حينها لم يخططوا للمستقبل، وطالما أن البناء بطريقة غير سليمة أو مُخططة، يكون سبباً في لجوء المواطنين إلى الحل بمعرفتهم، وهذا الحل يكون بصورة غير مقبولة، وهو ما يكلف الدولة كثيراً لإصلاح هذا الأمر.
ولفت إلى أننا اليوم ونحن نحاول إقامة طريق داخل أي منطقة عشوائية فالدولة تتكلف أضعاف تكلفة الطريق نفسه، وذلك بغرض الإزالة وتعويض المواطنين حتى ننشئ طريقاً جديداً.
MENAFN14012024000202011048ID1107718891
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.