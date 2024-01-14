كابو: سداد 25 مليون جنيه من قرض المصري لتنمية الصادرات

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، تعجيل سداد 25 مليون جنيه من قيمة القرض الممنوح لها من البنك المصري لتنمية الصادرات خلال شهر ديسمبر 2023.

وأوضحت الشركة، أن قيمة القرض قبل السداد كانت تبلغ 49.7 مليون جنيه، وأصبح رصيده الحالي بعد سداد جزء منه نحو 24.7 مليون جنيه، والذي كان من المتفق على جدولته من الفترة 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2027.

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وأشارت إلى أن السداد يأتي في ضوء خطة مجلس الإدارة العاجلة لإعادة هيكلة ديون الشركة.

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023.

وتضاعفت أرباح شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، 3.6 مرة خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، لتصل 16.98 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل 30.2 مليون جنيه، مقابل 20.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

وتدرس شركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات“ كابو جيل ” رفع طاقتها الإنتاجية 120% من 4 آلاف دستة يوميًا فى الوقت الحالى إلى 10 آلاف دستة بنهاية الربع الثالث من 2024.