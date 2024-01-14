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عمرو طلعت: صادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسجل 6.2 مليار دولار

1/14/2024 7:22:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت من 4.9 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار خلال عام واحد بنسبة نمو 26%، كما نمت صادرات الخدمات الرقمية من 2.7 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار.

وأكد طلعت، أن محافظة أسيوط لديها قاعدة متميزة من الشركات المحلية والعالمية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تقدم خدماتها سواء لتلبية متطلبات السوق المحلى أو لتصدير الخدمات لعملائها فى الخارج، وهو ما يؤهل محافظة أسيوط لكى يكون لها مكانة على خريطة القطاع بشكل عام، وخريطة تصدير الخدمات التكنولوجية بوجه خاص.

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وأشار -في كلمته خلال مؤتمر صحفي بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة- إلى حرص الوزارة على تأهيل الشباب لتوفير فرص لهم للعمل من أماكنهم فى قرى ومدن محافظة أسيوط لصالح شركات داخل وخارج مصر.

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