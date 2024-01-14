عمرو طلعت: صادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسجل 6.2 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت من 4.9 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار خلال عام واحد بنسبة نمو 26%، كما نمت صادرات الخدمات الرقمية من 2.7 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار.
وأكد طلعت، أن محافظة أسيوط لديها قاعدة متميزة من الشركات المحلية والعالمية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تقدم خدماتها سواء لتلبية متطلبات السوق المحلى أو لتصدير الخدمات لعملائها فى الخارج، وهو ما يؤهل محافظة أسيوط لكى يكون لها مكانة على خريطة القطاع بشكل عام، وخريطة تصدير الخدمات التكنولوجية بوجه خاص.
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وأشار -في كلمته خلال مؤتمر صحفي بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة- إلى حرص الوزارة على تأهيل الشباب لتوفير فرص لهم للعمل من أماكنهم فى قرى ومدن محافظة أسيوط لصالح شركات داخل وخارج مصر.
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