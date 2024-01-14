ايتيدا: احتضان 5 شركات ناشئة في أسيوط خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا”، إن الهيئة قدمت ندوات وبرامج توعوية لنحو 3380 طالبًا وخريجًا من محافظة أسيوط خلال عام 2023.
وأكد الظاهر، الدور الهام الذي تقوم به الهيئة لتنمية وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات ورعاية المبتكرين ورواد الأعمال بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الهيئة لديها حاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة تابعة لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال“تيك” في أسيوط، والتي قامت باحتضان 5 شركات ناشئة خلال عام 2023.
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وأضاف أن“ايتيدا” قامت خلال العام الماضي بتقديم ندوات وبرامج توعوية ودعم التدريب لأكثر من 2550 خريجًا من مبادرة“مستقبلنا رقمي”، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها الهيئة فيما يخص رعاية وتشجيع رائدات الأعمال في أسيوط، حيث قامت الهيئة بدعم نحو 47 رائدة أعمال بالمحافظة.
ونوه بأن الهيئة تعمل مع مختلف شركاء الأعمال على تحفيز نمو صناعة الإلكترونيات وخدمات القيمة المضافة، وذلك عبر مجمع إبداع الإلكترونيات بمركز الإبداع بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة والتي تحتضن مجموعة من شركات التعهيد وشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المدمجة.
وأشار الظاهر، إلى أن الهيئة تتعاون مع هذه الشركات من خلال الاستثمار في المهارات الشابة بمحافظة أسيوط، وتشجيع تلك الشركات على التوسع في أعمالها وخاصة الموجهة للتصدير انطلاقا من محافظة أسيوط.
يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم بزيارة لمحافظة أسيوط اليوم؛ لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والبريدية بالمحافظة.
المصدر:
MENAFN14012024000202011048ID1107718887
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