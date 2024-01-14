ايتيدا: احتضان 5 شركات ناشئة في أسيوط خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا”، إن الهيئة قدمت ندوات وبرامج توعوية لنحو 3380 طالبًا وخريجًا من محافظة أسيوط خلال عام 2023.

وأكد الظاهر، الدور الهام الذي تقوم به الهيئة لتنمية وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات ورعاية المبتكرين ورواد الأعمال بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الهيئة لديها حاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة تابعة لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال“تيك” في أسيوط، والتي قامت باحتضان 5 شركات ناشئة خلال عام 2023.

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وأضاف أن“ايتيدا” قامت خلال العام الماضي بتقديم ندوات وبرامج توعوية ودعم التدريب لأكثر من 2550 خريجًا من مبادرة“مستقبلنا رقمي”، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها الهيئة فيما يخص رعاية وتشجيع رائدات الأعمال في أسيوط، حيث قامت الهيئة بدعم نحو 47 رائدة أعمال بالمحافظة.

ونوه بأن الهيئة تعمل مع مختلف شركاء الأعمال على تحفيز نمو صناعة الإلكترونيات وخدمات القيمة المضافة، وذلك عبر مجمع إبداع الإلكترونيات بمركز الإبداع بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة والتي تحتضن مجموعة من شركات التعهيد وشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المدمجة.

وأشار الظاهر، إلى أن الهيئة تتعاون مع هذه الشركات من خلال الاستثمار في المهارات الشابة بمحافظة أسيوط، وتشجيع تلك الشركات على التوسع في أعمالها وخاصة الموجهة للتصدير انطلاقا من محافظة أسيوط.

يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم بزيارة لمحافظة أسيوط اليوم؛ لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والبريدية بالمحافظة.

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