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الضرائب المصرية تطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب

1/14/2024 7:22:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طالبت جمعية الضرائب المصرية، بسرعة الانتهاء من تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات للانتهاء من جميع الخلافات الضريبية حتى عام 2020.

وقال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، إنه يجب إعادة النظر فى تجديد قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، فى ظل ارتفاع سعر الفائدة على مقابل التأخير، خاصة أن حصيلة آخر قانون بلغت 40 مليار جنيه، وتابع:“نحن فى أمس الحاجة لصدور مثل هذا القانون، للتخفيف عن كاهل المجتمع الضريبى”.

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وأضاف شوقى:“يجب أن نقدم للمجتمع قانوناً جديداً للضريبة يتواكب مع الاقتصاد الرقمى وميكنة المنظومة الضريبية، ليتضمن جودة التشريع ومرونة التطبيق، وطمأنة المستثمر من مغبة الالتزامات الضريبية غير المحسوبة”.

وأوضح شوقى أن القانون الجديد يجب أن تتوافر فيه العدالة الضريبية المنشودة، من خلال مواد قاطعة وصريحة، لا تحتمل الاجتهادات، وتمنع فرض ضريبة بدون وجه حق.

وقال إن مجتمع الأعمال يعانى من كثرة الالتزامات المالية والضريبية الناتجة عن تأخر مصلحة الضرائب فى إنهاء أعمال الفحص الضريبى للملفات الضريبية والمتمثلة فى تكلفة مقابل التأخير بعد ارتفاع سعر الفائدة، والجزاءات المالية على فروق الفحص، والعقوبات المالية، والتأخير فى اعتماد توصيات إنهاء المنازعات فى اللجنة الوزارية، أو لاعتماد الوزير، وصدور أحكام المحاكم قبل اعتماد التوصيات.

وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى فلسفة فرض العقوبات، وغرامات التأخير، والجزاءات المالية، طالما كان التأخير من مصلحة الضرائب المصرية.

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