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أصدقاء مرضى الثلاسيميا: انعدام الخدمات الصحية وانقطاع الأدوية يودي بحياة المرضى في قطاع غزة

1/14/2024 7:18:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا في فلسطين، إن انعدام الخدمات الصحية وانقطاع الادوية يودي بحياة مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة.

وطالبت الجمعية في بيان لها، اليوم الأحد، كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والاتحاد العالمي لجمعيات الثلاسيميا في قبرص، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات الأمم المتحدة، بالوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والحقوقية، والاسراع بإدراج أدوية مرضى الثلاسيميا، ضمن قوائم الأدوية الطارئة وادخال الأدوية التخصصية لهم ولامراض الدم الاخرى ومرشحات الدم التي تعتبر شريان الحياه لمريض الثلاسيميا، والعمل على توفير الدم وخدمات نقل الدم الآمن للمرضى وضمان وصولهم الآمن إلى المراكز العلاجية .

وقالت: "إن مؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي، مطالبة بكسر جدار الصمت والتعتيم العالمي، تجاه ما يجري من جريمة بحق المرضى والمنظومة العلاجية وكافة المواطنين في قطاع غزة، والمستمرة منذ اكثر من 100 يوم من بدء جرائم الاحتلال، وما ترتب على ذلك من نتائج وتداعيات خطيرة على صحة المرضى وحياتهم، وأن تتحمل المؤسسات الدولية تبعات ما لحق ويلحق بالمرضى من اخطار.

وأوضحت الجمعية، أنه منذ بداية العدوان توفي 7 مرضى نتيجة القصف وانعدام الخدمات الصحية الأساسية، وانقطاع الادوية، إلى جانب تلاشي القدرة على الوصول لمراكز الخدمات الصحية، وخصوصا في مدينة غزة التي تعرضت لإغلاق شديد وقصف عنيف ودمار شبه شامل لها.

وأشارت إلى أن أكثر من 290 مريض ثلاسيميا يعانون من تدهور وتراجع خطيرين في حالتهم الصحية، وسوء شديد في التغذية، وانتشار لامراض تنفسية شديدة، إضافة إلى ثلاثة مرضى ينتظرون تحويلهم للعلاج في الخارج بسبب المضاعفات الصحية الحرجة التي أصيبوا بها، موضحة أنه خلال الشهر الأخير نزح ما يزيد على 90٪ من مرضى الثلاسيميا إلى وسط وجنوب القطاع، حيث يعاني المرضى من نقص شديد وخطير في الخدمات الصحية بسبب ارتفاع الحاجة ومحدودية الإمكانيات .

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