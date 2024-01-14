قوات الاحتلال تطلق النار صوب شاب شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، اليوم الأحد، جنوب التجمع الاسيتطاني غوش عتصيون شمال الخليل.
الإعلام العبري يتحدث عن إستشهاد شاب وإصابة آخر برصاص
الاحتلال
وزعمت وسائل الاعلام الاسرائيلية إن شابين اقتحما مستوطنة اسرائيلية جنوب التجمع الاسيتطاني غوش عتصيون شمال الخليل، وتم إطلاق النار ما أدى إلى إصابة أحدهم فيما لم تعرف حالة الشاب الآخر.
يتبع..
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