الاحتلال يجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأحد، قرار منع محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، من دخول الضفة.

وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب، إن مخابرات الاحتلال سلمت المحافظ غيث، قرارا بنية حكومة الاحتلال تجديد قرارها السابق الخاص بإبعاده عن الضفة.

وأضافت أن المحافظ غيث يخضع لحبس منزلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وكانت قد صدرت بحقه أربعة قرارات عسكرية منذ توليه مهامه كمحافظ للقدس المحتلة قبل أكثر من خمس سنوات تجدد بشكل دوري.