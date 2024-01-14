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قوات الاحتلال تطلق النار صوب شاب شمال الخليل

1/14/2024 7:18:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، اليوم الأحد، جنوب التجمع الاسيتطاني غوش عتصيون شمال الخليل.

الإعلام العبري يتحدث عن إستشهاد شاب وإصابة آخر برصاص
الاحتلال

وزعمت وسائل الاعلام الاسرائيلية إن شابين اقتحما مستوطنة اسرائيلية جنوب التجمع الاسيتطاني غوش عتصيون شمال الخليل، وتم إطلاق النار ما أدى إلى إصابة أحدهم فيما لم تعرف حالة الشاب الآخر.

يتبع..


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