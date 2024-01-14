الاحتلال يجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأحد، قرار منع محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، من دخول الضفة.
وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب، إن مخابرات الاحتلال سلمت المحافظ غيث، قرارا بنية حكومة الاحتلال تجديد قرارها السابق الخاص بإبعاده عن الضفة.
وأضافت أن المحافظ غيث يخضع لحبس منزلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وكانت قد صدرت بحقه أربعة قرارات عسكرية منذ توليه مهامه كمحافظ للقدس المحتلة قبل أكثر من خمس سنوات تجدد بشكل دوري.
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