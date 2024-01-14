100 يوم من العدوان الاسرئيلي على غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) 100 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاحتلال يواصل عدوانه وقصفه لمناطق متفرقة منه

كان هذا حديث مواقع التواصل الاجتماعي

علقت وسام ناصر : اكتر من نصف سكان غزة مصاب ببتر أو يعاني من حروق أو أو إصابات بليغة أو لديه عائله كامله مستشهده وكل ذلك لا يعني للعالم شي

وعلقت سارة تيمور : 100 يوم من الذل والعار للامه العربيه والاسلاميه....100 يوم ما كانوا كفييلين لتحريك النسؤوليين لوقف العدوان

100 يوم ما خلا النفط والغاز يوقف عن الغرب لو ربع ساعه كنوع من التهديد وردع الظلم عن غزة واهلها

100 يوم والحواجز والمعابر مسكرة بوجوه اهل غزة

واضاف طارق العلي : 100 يوم على القصف الوحشي والغادر ...لا خلوا بيوت لله ولا مدارس ولا منازل حتى المستشفيات محرمه

100 يوم وبلينكن وامريكا وبريطانيا واقفين مع الصهاينه وبيعطوهم آوامر للقصف الوحشي و تقتيل الناس

ما بقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل في من خذل اهل غزة

وقال اسماعيل علي : لول تخادل العرب ماستمرت هذه الحرب وماكان لصهاينة الجرأة لقتل كل هؤلاء الاطفال والنساء والشيوخ والعجزة ،دمر الله اسرائيل وكل من اعانها ولو بسكوت او كلمة ،ونصر الله اخوننا في فلسطين واليمن والعراق ولبنان وكان لهم خير معين

وقالت خولة الخالدي : 100يوم كأنها مئة عام

وعلقت فيروز : 100 يوم ولا زالت غز/ة تكشف زيف العالم وحضارته الواهية ومنطقه المتلعثم بالأكاذيب وإنسانيته البربرية

ونختتم بتعليق الصحفي المتواجد في غزة مثنى النجار : ما معنى أن نعد حتى المئة؟ وهل يعد الآلم ؟

#100يوم

كان هذا ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية اليوم في آمان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · يوم من العدوان الاسرئيلي على غزة حديث مواقع التواصل100