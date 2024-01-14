100 يوم من العدوان الاسرئيلي على غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) 100 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاحتلال يواصل عدوانه وقصفه لمناطق متفرقة منه
كان هذا حديث مواقع التواصل الاجتماعي
علقت وسام ناصر : اكتر من نصف سكان غزة مصاب ببتر أو يعاني من حروق أو أو إصابات بليغة أو لديه عائله كامله مستشهده وكل ذلك لا يعني للعالم شي
وعلقت سارة تيمور : 100 يوم من الذل والعار للامه العربيه والاسلاميه....100 يوم ما كانوا كفييلين لتحريك النسؤوليين لوقف العدوان
100 يوم ما خلا النفط والغاز يوقف عن الغرب لو ربع ساعه كنوع من التهديد وردع الظلم عن غزة واهلها
100 يوم والحواجز والمعابر مسكرة بوجوه اهل غزة
واضاف طارق العلي : 100 يوم على القصف الوحشي والغادر ...لا خلوا بيوت لله ولا مدارس ولا منازل حتى المستشفيات محرمه
100 يوم وبلينكن وامريكا وبريطانيا واقفين مع الصهاينه وبيعطوهم آوامر للقصف الوحشي و تقتيل الناس
ما بقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل في من خذل اهل غزة
وقال اسماعيل علي : لول تخادل العرب ماستمرت هذه الحرب وماكان لصهاينة الجرأة لقتل كل هؤلاء الاطفال والنساء والشيوخ والعجزة ،دمر الله اسرائيل وكل من اعانها ولو بسكوت او كلمة ،ونصر الله اخوننا في فلسطين واليمن والعراق ولبنان وكان لهم خير معين
وقالت خولة الخالدي : 100يوم كأنها مئة عام
وعلقت فيروز : 100 يوم ولا زالت غز/ة تكشف زيف العالم وحضارته الواهية ومنطقه المتلعثم بالأكاذيب وإنسانيته البربرية
ونختتم بتعليق الصحفي المتواجد في غزة مثنى النجار : ما معنى أن نعد حتى المئة؟ وهل يعد الآلم ؟
#100يوم
كان هذا ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية اليوم في آمان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · يوم من العدوان الاسرئيلي على غزة حديث مواقع التواصل100
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