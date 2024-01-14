الاحتلال يعلن حصيلة جرحاه خلال العملية البرية بغزة
التاريخ
1/14/2024 7:18:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أن 1106 عسكريين أصيبوا منذ بدء العملية البرية إصابة 240 منهم خطرة.
كما أفاد الجيش بإصابة 12 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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