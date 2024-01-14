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المصفاة: تعبئة أكثر من نصف مليون اسطوانة غاز منذ بداية المنخفض الجوي

1/14/2024 7:18:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي لشركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة، إنه تم تعبئة 527 ألف أسطوانة غاز، منذ بداية المنخفض حتى يوم أمس السبت، في محطات تعبئة الغاز الثلاثة، في عمان والزرقاء واربد.
وبيّن البشايرة لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم يوم الخميس الماضي - أول أيام المنخفض الجوي - تعبئة 176 ألف أسطوانة، ويوم الجمعة 175 ألف أسطوانة، ويوم أمس السبت 176 ألف أسطوانة.


وأضاف البشايرة أن محطات التعبئة الثلاثة تعمل بجاهزية كاملة وقادرة على تلبية طلبات السوق من الغاز، خاصة مع استمرار الأجواء الباردة التي تؤثر على المملكة.
وأشار إلى أنه جرى توزيع الاسطوانات على جميع محافظات المملكة بدون أي نقص.

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