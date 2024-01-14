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بوتين: روسيا تعزز مكانتها في كافة الاتجاهات

1/14/2024 7:18:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تعزز حضورها في كافة المجالات وترسخ مكانتها في كل الاتجاهات، بما في ذلك اقتصادها الذي أصبح الخامس في العالم.


وأضاف الرئيس بوتين، ردا على أسئلة الصحفيين: "تجري لدينا عملية تعزيز وتقوية الدولة في جميع النواحي والاتجاهات، وأولها الاقتصاد".
وتابع الرئيس القول: "على الرغم من كل القيود وكل الصعوبات التي نواجهها، أصبح الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا من حيث تعادل القوة الشرائية. نحن نشغل المركز الأول في أوروبا وأصبحنا الاقتصاد الخامس في العالم. الحديث عن الصين، والولايات المتحدة والهند، واليابان وروسيا".


ووفقا لرئيس الدولة، لا تزال روسيا بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود لتعزيز استقلالها وسيادتها، وخاصة في المجال التكنولوجي والاقتصاد وفي المجالات الهامة الأخرى.


وقال: "نحن نعمل لتحقيق ذلك، ونعمل بنجاح. لدينا كل ما يسمح لنا بالعمل وكذلك لدينا ما يثير الافتخار".

RT

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