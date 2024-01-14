نادي الأسير: إسرائيل اعتقلت 5875 فلسطينيا في 100 يوم بالضفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 5875 فلسطينياً، بينهم 355 طفلاً، و200 من النساء، في الضفة الغربية، خلال 100 يوم.



وذكر النادي في بيان، أن حملات الاعتقال طالت جميع الفئات بما في ذلك النّساء والأطفال، حيث بلغ عدد اللواتي تعرضنّ للاعتقال نحو 200، بينما تجاوز عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال حتى نهاية كانون الأول المنصرم 355 طفلا.