MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علامات تأخر النمو العقلي عند الأطفال تعني عدم قدرة الطفل على التفكير بما يتناسب وعدد سنوات عمره، وهي حالة تصيب نسبة عالية من الأطفال في مراحل عمرهم الأولى، وقد تتأخر حتى سن دخول المدرسة، وهو أمر تتعدد أسبابه ما بين وراثية أو لأسباب عضوية؛ مثل إصابته بمتلازمة "داون"، أو بسبب التعرض لمواد كيمائية سامة، أو لإصابات عنيفة بالدماغ.

علامات تأخر في النمو.. تدعو للخوف



عند سن شهرين: لم يبدأ الطفل بالابتسام لأمه.

عند سن 3 شهور: عدم الالتفات إلى المحيطين به ومتابعتهم بنظره.

عند سن 4 شهور: عدم القدرة على التحكم بحركة الرأس.

عند سن 6 شهور: لا يحاول الطفل الوصول للألعاب حوله واللعب بها.

عند سن 8 - 9 شهور: لو لم يستطع الطفل نقل الأشياء من يد إلى أخرى أو لم يستطع الجلوس دون مساعدة.

عند سن سنة: عدم القدرة على الوقوف دون مساعدة أو عدم استطاعة الإمساك بالأشياء بالسبابة والإبهام.

عند سن سنة ونصف: عدم المشي دون مساعدة أو عدم القدرة على إطعام نفسه بالملعقة.

عند سن سنتين: لو لم يقل الطفل جملة من كلمتين، أو عند سن سنتين ونصف ولم يبدأ الطفل اللعب التخيلي.

عند سن 3 سنوات إلى 3 سنوات ونصف: عدم اللعب مع الأصدقاء وعدم القدرة على تكوين جملة من 3 كلمات.

سيدتي

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