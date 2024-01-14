تسوية الأوضاع الضريبية لـ 326 شركة ومكلفاً

تسوية الأوضاع الضريبية لـ 326 شركة ومكلفاً
التاريخ
1/14/2024 7:18:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (326) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
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