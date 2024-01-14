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الشخاترة أميناً عاماً للشؤون الادارية والمالية في التربية

1/14/2024 7:18:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء تعيين سحر حمَّاد الشخاترة أميناً عاماً لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.


وجاء قرار المجلس بعد حصول الشخاترة على أعلى الدرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية.


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