الشخاترة أميناً عاماً للشؤون الادارية والمالية في التربية

الشخاترة أميناً عاماً للشؤون الادارية والمالية في التربية
التاريخ
1/14/2024 7:18:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء تعيين سحر حمَّاد الشخاترة أميناً عاماً لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.
وجاء قرار المجلس بعد حصول الشخاترة على أعلى الدرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية.
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