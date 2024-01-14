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3 فواكة شتوية للتخلص من اضطرابات النوم

1/14/2024 7:18:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني البعض من اضطرابات النوم، مما يتسبب في عددًا من التقلبات المزاجية الشديدة، والتي تأتي على هيئة حزن أو غضب، قد تتطور مع مرور الوقت إلى الإصابة بالاكتئاب، إلا أنه يمكن التخفيف من حٍدة أعراضه عن طريق تناول بعض الطرق الطبيعية.


فواكة شتوية مفيدة للتخلص من الأرق


البرتقال
يوضح استشاري التغذية العلاجية، أن البرتقال من الفواكه الشتوية المفيدة للتخلص من اضطرابات النوم، مشيرًا إلى أنه من الممكن تناول ثمرة برتقال أو كوب عصير خالي من السكر قبل الذهاب إلى النوم، لأن ذلك يساعد على تحسين الذاكرة والأداء العقلي ويساهم في الحصول على الاسترخاء والنوم بشكل كافي وعميق.


الكاكا
ولفت ناجي، إلى أنه يمكن تناول الكاكا للمساعدة على النوم بشكل جيدًا، مشيرًا إلى أهمية عدم استهلاكها بكميات كبيرة نظرًا لأنها قد تتسبب في تفاقم الإسهال، خاصًة عند تناولها بكميات كبيرة، نظرًا لمحتواها العالي من الألياف الغذائية، التي تؤدي إلى زيادة حركة الأمعاء.


الموز
وأكد استشاري التغذية العلاجية، أنه يمكن أيضًا تناول الموز للشعور بالاسترخاء قبل النوم، موضحًا أنه يحتوي على عنصر غذائي يساهم في تحسين جودة النوم ليلًا، وهو حمض التربتوفان، الذي يحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين، المعروف بقدرته على مكافحة الأرق وتخفيف التوتر.


نصائح للتخلص من الأرق
ونصح استشاري التغذية العلاجية ببعض النصائح للتخلص من اضطرابات النوم ومن بينها ما يلي:
- الابتعاد عن المشروبات المنبهة قبل النوم، لاحتوائها على مادة الكافيين، التي تؤدي إلى السهر ليلًا.
- شرب كوب من الحليب الدافئ أو شاي البابونج قبل النوم، لتهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات.

الكونسلتو

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