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الأراضي: 9500 مُعاملة إزالة شيوع أُنجز منها 52%

1/14/2024 7:18:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة الأراضي أحمد العموش، أن لدى الدائرة 9500 مُعاملة إزالة الشيوع، أُنجز منها 52 % .
وأِشار العموش خلال زيارة اللجنة الإدارية النيابية، إلى إقرار الهيكلة الإدارية للدائرة، والتسريع بإجراءاتها، لمواكبة المرحلة المقبلة، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أنه جرى تفعيل 32 خدمة إلكترونية تعمل على نظام (أندرويد)، بينما يجري العمل لتطويرها وفق نظام (أي أو إس)، مشيرًا إلى أن الدائرة تدعم أتمتة جميع خدماتها، للتخفيف من أعداد المراجعين، والتقليل من الجهد والوقت عليهم.
وبشأن القيمة الإدارية، قال العموش إنه جرى الإعلان عنها للاطلاع على الاعتراضات، وسيتم بعدها إطلاقها بشكل كامل ونهائي، بحيث تكون هناك قيمة محددة لكل منطقة.

من جهته قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة معنية بتحسين الواقع الإداري في دائرة الأراضي والمساحة.
وأضاف، الشديفات أن مجلس النواب أقر عدة قوانين من شأنها تشجيع الاستثمار، لتمكين وإزالة العوائق أمام المستثمرين، لافتا إلى أن منظومتي التحديث الاقتصادي والتشريعات، جاءت مُتقدمة عن الكثير من الدول المحيطة.
وأكد على ضرورة أن تقوم دائرة الأراضي بوضع خطط مستقبلية لضخ دماء جديدة، ورفدها بالكفاءات من شأنها تطوير عمل الدائرة.

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